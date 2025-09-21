ESPRITMEUBLE 2025 – das Zusammentreffen der Branche um das Geschäft 2026 zu steigern

Die einzige Fachmesse der Branche EspritMeuble ist heute die einzigartige und exklusive Veranstaltung für alle Akteure der Möbel-, Bettwaren-, Dekorations-, Küchen- und Objektbranche. Nur einmal im Jahr treffen sich Händler, Hersteller und Möbelprofis, um Kollektionen zu entdecken, Trends zu erkennen und ihr Angebot zu erweitern. Gemeinsam für einen erfolgreichen Messeauftritt 2026! Eine Messe im Zentrum der Marktherausforderungen Der Möbelmarkt verändert sich. Ein Aussteller betont: „Wir haben uns vom Massenmarkt zum Präzisionseinzelhandel entwickelt. Die Herausforderung besteht darin, präzise zu sein, den Markt zu kennen und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Antworten zu liefern.“ In diesem Kontext präsentiert EspritMeuble 2025 die Tools, Innovationen und das Know-how, die zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen erforderlich sind: Digitalisierung, neues Kaufverhalten und Optimierung des Kundenerlebnisses. Platz für Chancen schaffen Angesichts der Umbrüche in der Branche verkörpert EspritMeuble eine Dynamik des Wandels. „Die Erfolge von gestern reichen nicht mehr aus, und Untätigkeit ist fatal. Veränderungen sind notwendig, denn die Krise ist auch eine Chance“, so ein Austeller.

Auszüge aus den Erfahrungsberichten von Händlern aus der Kampagne „Warum ich EspritMeuble nie verpasse“. „Ich bin seit sechs Jahren dabei; die Messe entwickelt sich ständig weiter, was mir gefällt. […] Es ist wichtig, neue Produkte und neue Lieferanten zu entdecken, aber es ermöglicht uns auch, unsere bestehenden Lieferanten zu besuchen und unsere Beziehungen zu ihnen zu stärken.“ Marie Rodriguez, Küche und Ankleide aus Saujon.

Bereiten Sie sich für den Messebesuch vor und entdecken Sie die Highlights der Messe

Besonders wichtig ist es, Ihr Verkaufsteam dabei zu haben, da es im Geschäft viel überzeugender ist, wenn es ein Produkt anbietet, das es selbst entdeckt und empfohlen hat. – Yannick Donzé, Meubles Petit in Panazol „Nehmen Sie sich vor allem etwas Zeit, um die gesamte Messe und alle Bereiche zu erkunden. Es gibt immer etwas zu entdecken, wo man es am wenigsten erwartet!“ – Manuel RABREAU, Meubles Boizanne et Perocheau, Sainte Pazanne und Challans „Die Messe ermöglicht es mir, Trends zu antizipieren, meine Kollektionen zu aktualisieren und gemeinsam mit unseren Beratern Produkte auszuwählen. Es ist eine wichtige Zeit für unsere Geschäfte.“ » – Claire Dammerey, France Literie Dunkerque, Hazebrouck, Arras, Meubles Bouchiquet Bergues #

Mindestens 2 Tage zum Ideensammeln

Da die Messe im Durchschnitt nur 3 Stunden von zu Hause entfernt ist, ist sie für einen effizienten Besuch konzipiert: Planen Sie mindestens zwei Tage ein, um die Branchen kennenzulernen, neue Partner kennenzulernen und mit konkreten Lösungen nach Hause zu gehen, die Ihr Geschäft im Jahr 2026 voranbringen. Um Ihre Zeit optimal zu nutzen, wählen Sie die Kombination Samstag-Sonntag oder Montag-Dienstag: Durch den flüssigeren Besucherstrom am Samstag und Dienstag sehen die Besucher durchschnittlich bis zu 20 % mehr Stände, was die Geschäftsmöglichkeiten vervielfacht. Neu für 2025: Verbesserte Services und Erlebnisse Die Ausgabe 2025 bietet zahlreiche Neuerungen, die das Besuchererlebnis verbessern sollen.

Die esprit Meuble Veranstalter Gaetan-Menard Alain-Liault

Das Reisetagebuch begleitet jeden Händler während seiner Reise mit praktischen Tipps, Wegbeschreibungen nach Paris und – dank unserer Partnerschaft mit dem Pariser Fremdenverkehrsamt – einer Auswahl an Restaurants, Shows und Veranstaltungen, damit er die Hauptstadt in vollen Zügen genießen kann. Das neue Restaurant Le Marché bietet einen gemütlichen Rahmen für ein hochwertiges Mittagessen. Ein engagierter Concierge-Service erleichtert die Organisation und kümmert sich um die praktischen Bedürfnisse der Besucher.

Ein weiteres Highlight der Messe ist die Verleihung der M Awards am Samstag, den 15. November, moderiert von Stéphane Thébaud, dem führenden Moderator der Wohndesign-Welt. Das einzigartige EspritSuccès-Besucherprogramm ermöglicht es Besuchern, Best Practices von Kollegen zu entdecken und auszutauschen, um ihre Messe zu einem Erfolg zu machen und mit möglichst vielen Ideen und Lösungen nach Hause zu gehen. Ein erstklassiges und freundliches Ambiente EspritMeuble ist ein Messeerlebnis, bei dem Geschäfte Spaß machen. Den Besuchern wird alles geboten: freier Eintritt, Essen, Service und Gastfreundschaft. Diese einzigartige Location schafft eine unvergleichliche, freundliche Atmosphäre, die Begegnungen, Austausch und langfristige Beziehungen fördert und so die Geschäftsentwicklung der Besucher fördert.

Die Gewinner des M Preis Awards

Praktische Informationen:

Messezentrum: Paris Expo, Porte de Versailles – Pavillon 1

Datum: Vom 15. bis 18. November 2025

Portfolio: 400 Marken (40 % französische, 60 % europäische) auf 45.000 m², 14.000 Besucher werden erwartet, darunter 2.500 Fachbesucher im Objektbereich

Extras: Freier Eintritt und Serviceleistungen: Umkleidekabinen, Getränke, Mittagessen, After-Work-Drinks und Snacks.

Das Angebot ist in fünf Hauptbereiche unterteilt:

EspritMeuble: Stühle, Tische, Sessel, Sofas, Möbel, Schränke usw. Alle führenden Marken der Möbel- und Sitzbranche.

EspritSommeil: Alle Anbieter von Bettwaren und Bettzubehör.

EspritCuisine: Die Fachmesse für Küchenprofis: Küchen, Geräte, Ausstattung, Zubehör, Marken, Dienstleistungen, Schulungen, 3D-Modelle usw.

EspritDeco: Wohndekormarken, Teppiche, Beleuchtung, Deko-Accessoires usw. ergänzen die Präsentationen und Angebote im Geschäft.

EspritContract: Die Veranstaltung richtet sich an Vertrags- und Spezifikationsprofis (Architektur-/Innenarchitekturbüros, Bauträger, Hotelgruppen, Projektmanagementagenturen, öffentliche und private Projektleiter).

Die Messeparty auf der esprit Meuble ist immer ein voller Erfolg

Weitere Informatonen finden Sie unter www.espritmeuble.com

Quelle: Esprit Meuble