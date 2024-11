EspritMeuble – Die engagierten Fachprofis der Branche waren da.

Mit 12.244 Besuchern, zeichnete sich diese Ausgabe durch die Qualität ihrer Besucher aus, eine Qualität, die von den Ausstellern weithin gelobt wurde.

Dies förderte einen konstruktiven Austausch und positive Geschäftsergebnisse an den Ständen. Das Interesse und die intensive Arbeit der Händler bestätigten die Bedeutung von EspritMeuble für die Geschäftsentwicklung. Das von den Organisatoren im Laufe des Jahres entwickelte Thema „100 % Business“ wurde gut angenommen.

„Unsere Aussteller teilten uns mit, dass die Qualität der Besucher in diesem Jahr besonders gut war und viel Aufmerksamkeit und Interesse auf ihre neuen Produkte gerichtet war. Händler, die für ihr Geschäft für 2025 mobilisiert waren, waren gut vertreten. “ Gaëtan Ménard – Präsident von EspritMeuble

Ein Jahr der Innovationen

Die Marken verstärkten ihre Anstrengungen zur Präsentation ihrer Innovationen und neuen Produkte mit einer besonders hochwertigen Inszenierung und zeigten damit aktuelle Markttrends.

„Die Stände haben sich weiter weiterentwickelt, sowohl was die präsentierten Produkte als auch ihr Ambiente betrifft. Die Marken haben viel Arbeit in die Vorbereitungen für die diesjährige Messe gesteckt, und es ist klar, dass diese schönen Stände für uns eine Quelle der Inspiration sind. “ Alain Liault, Vizepräsident von EspritMeuble und Präsident von Meubles Célio.

Christian Strohmayer, Wohnkultur und Stefan Rom, Fa. ROM

Mit den „M Awards“-Trophäen wurden die besten Innovationen der Branche für das Jahr 2025 ausgezeichnet. Sie unterstrichen die Bemühungen der Marken, Marktbedürfnisse umzusetzen und Lösungen mit hohem Mehrwert anzubieten.

Die Preisverleihung fand am Abend des 16. November in Zusammenarbeit mit FNAEM (Fédération nationale du négoce de l’ameublement et de l’équipement de la maison), SNEC (Syndicat national de l’équipement de la Cuisine) und GIFAM statt (Groupement des marques d’appareils pour la maison).

Die Gewinner 2024 sind:

MÖBEL: COUTURE: Tischkollektion LEGEND

POLSTERMÖBEL: HUKLA: Sofa HU-HP21001

BETT UND BETTWÄSCHE: ANDRE RENAULT: Dosseret sensoriel AURORE

KÜCHE / BADEZIMMER: CHARLES REMA: Meuble VOLTE

HAUSHALTSGERÄTE: NOVY: Table de cuisson UNDERCOVER

AUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR: WEMOOVE: TV-taktil verlegbar

DIENSTLEISTUNGEN: IMAPPER: RACER3

SPEZIELLER UMWELTPREIS: SAGNE CUISINES: Bio-Quellenküche NATUR

Christian Strohmayer (Bild rechts) von der Wohnkultur gratuliert Angelo Marchiano, Fa. Hukla zum „M-Award“

Konferenzen und Vorträge auf der EspritMeuble

Das in Zusammenarbeit mit der Fachpresse organisierte Konferenzprogramm war mit über 40 Vorträgen und Konferenzen und der Teilnahme von mehr als 90 Experten und Fachleuten außergewöhnlich reichhaltig. Dieser Austausch ermöglichte es uns, die wichtigsten Trends und Herausforderungen zu erkennen, mit denen die Branche konfrontiert ist. Alle diese Konferenzen und Vorträge finden Sie auf dem YouTube-Kanal von EspritMeuble und auf der Website im Bereich „News“.

Christian Strohmayer (Bild mitte) im Gespräch mit MHK-Chef Volker Klodwig (Bild links) und Paul Eichhorn (Bild rechts) Area Manager Europe MHK-Group

Geselligkeit und Professionalität stehen auf der Agenda

Bei EspritMeuble geht es nicht nur ums Geschäft, sondern auch um Geselligkeit. Der herzliche Empfang am Morgen sowie die täglich angebotenen Getränke und Mittagessen trugen dazu bei, eine Atmosphäre zu schaffen, die den Austausch und das Geschäft förderte. Die Abende waren besonders lebhaft, insbesondere der Grand Apéro am Montagabend, der ein außerordentlicher Erfolg war und eine besonders festliche Atmosphäre ausstrahlte.

Die nächste EspitMeuble findet vom 15. bis 18. November 2025 in Halle 1, Porte de Versailles in Paris statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.espritmeuble.com

Quelle: EspritMeuble