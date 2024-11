Das SEDDA Werk

Jede Wohnlandschaft, ein jedes SEDDA Möbelstück ist ein Unikat und wird auf die Bedürfnisse der Kunden und deren Wohnsituation individuell geplant und angefertigt. Das vielfach ausgezeichnete Familienunternehmen widmet sich mit hohem Engagement und sorgsamer Handarbeit der Weiterentwicklung des Sitz- und Schlafkomforts nach allen Regeln der Kunst. Abgerundet mit patentierten Funktionen verwandeln sich die innovativen Möbel in wahre Multitalente und bieten einen Nutzen, der weit über das bloße Sitzen hinausgeht. Modernes Design wird mit raffinierten Systemen kombiniert, dass Flexibilität und Komfort in einzigartiger Weise vereint.

Johannes Ragailler: „Unser Geschick darin, den enormen Mehrwert unserer Funktionen in ein ansprechendes Design zu verpacken und jedes Möbelstück individuell zu gestalten, ist sicherlich unsere größte Stärke.“

SEDDA – Nachhaltiges Wohnen made in Austria

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind tief in der Philosophie von sedda verankert. Der Polstermöbelhersteller setzt auf eine ressourcenschonende Produktion mit einem Handarbeitsanteil von mehr als 85% und fertigt ausschließlich nach den strengen Regeln des österreichischen Qualitätsgütesiegels. Für die Fertigung werden ausschließlich heimische Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Zudem kommen nur Ökotex geprüfte und allergieneutrale Stoffe, Leder und Polstermaterialien zum Einsatz. Die eigens entwickelte lösemittelfreie Verklebung der FCKW-freien Schaumstoffe sorgt für ein gesundes Wohnklima und spart jährlich bis zu 70.000 Liter Lösemittel ein. Um Abfälle im Produktionsablauf zu reduzieren und natürliche Ressourcen effizient zu nutzen, entwickeln wir unsere Herstellung immer weiter und investieren in innovative Technologien. Dank modernster Heizanlage werden selbst kleinste Holzreste für die Energiegewinnung eingesetzt. Dieses Bestreben gipfelt in einer Recyclingquote von 93% – die Grundlage für eine hervorragende Öko-Bilanz. So entstehen handgefertigte Polstermöbel made in Austria, die neben einem gesunden Wohnklima auch einen wichtigen Beitrag für eine saubere Zukunft schaffen.

SEDDA Sofa ARTEMIS mit Stoffbezug und dem Loungesessel CLYDE mit Stoffbezug Bari

Alle Produkte tragen das Österreichische Qualitätsgütesiegel. Eigens entwickelte Beschläge und hochwertige Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft sind die Basis für leichtgängige Funktion, einfachste Bedienung, höchste Stabilität und eine lange Lebensdauer. Die maßgeschneiderten Einzelstücke werden von Meisterhand unter strengster Einhaltung ökologischer Standards sowie den Prinzipien des österreichischen Qualitätsgütesiegels gefertigt. Recyclebare Materialien, schadstoffarme und lösungsmittelfrei verklebte Schaumstoffe werden allen Anforderungen an nachhaltige Produktionsbedingungen gerecht. Zum Wohle der Umwelt setzt der Polster- und Bettenhersteller auf eine schonende Verwendung von Rohstoffen, Ökotex geprüften Polstermaterialien, Reduktion der Schadstoffe und eine Recyclingquote von 93%. Sedda steht für kompromisslose Verarbeitung sowie sorgfältig ausgewählte Stoff- und Lederkollektionen.

SEDDA ARTEMIS Napoli bianco

So entstehen bleibende Werte für langanhaltende Freude am Wohnen und Leben. Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation 100% made in Austria.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedda.at

Quelle: sedda