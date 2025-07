Besuchen Sie im November die Esprit Meuble in Paris

Guten Tag!

zu Beginn der Sommerpause möchten wir eine einfache Botschaft an Sie richten: Nutzen Sie die Zeit, um sich zu erholen, Energie zu tanken und Ihre Lieben zu genießen. Wir werden uns dann in der zweiten Jahreshälfte und insbesondere während der Messe wiedersehen, wir freuen uns darauf, Sie dort zu begrüßen!

Seit einigen Monaten gibt es in einigen Bereichen ermutigende Zeichen. So hat sich der Neubau von Immobilien in den letzten drei Monaten um 40 % gegenüber 2024 erholt (Quelle: FFB / Les Echos – 11/07/25), die Zinsen stabilisieren sich, die Projekte nehmen wieder Gestalt an, und hinter ihnen kommt unsere gesamte Branche der Möbel, Betten, Dekoartikel und Küchen wieder in Bewegung.

Es liegt an uns, diese Dynamik in Chancen umzuwandeln.

Mehr denn je will EspritMeuble Ihr Geschäftstreffen des Jahres sein.

„Nur wer rausgeht, kommt raus!“ : Dieser Satz fasst unsere Überzeugung zusammen.

In einem Wachstumsmarkt ist es ein Vergnügen, zur Messe zu kommen, Gleichgesinnte zu treffen, sich einen Überblick über die Neuheiten zu verschaffen, ein berufliches Durchatmen, ein Moment des Stolzes für unsere Teams und unsere Unternehmen.

Aber wenn der Markt angespannt ist, dann wird dies zu einer Notwendigkeit. Denn genau in diesen Momenten werden die besten Ideen umgesetzt, entstehen Chancen, werden die besten Innovationen identifiziert und solide Partnerschaften aufgebaut, die den Unterschied ausmachen.

Wir danken den bereits engagierten Marken, die bereits 89% der Messefläche gemietet haben und damit die Esprit Meuble bedeutend für den Markt machen.

Besuchen Sie uns vom 15. bis 18. November 2025 im Pavilon 1 im Messegelände PORTE DE VERSAILLES in Paris.

Gaëtan Ménard & Alain Liault

Weitere Informationen finden Sie unter www.espritmeuble.com

Quelle: Esprit Meuble