Küchentrends 2025 – Bei Ostermann finden Sie als Tischler/Schreiner die passende Lösung

In Sachen Kante ist Vielfalt gefragt. Deshalb liefern wir dem Handwerk mit Europas größtem sofort verfügbaren Kantensortiment viel Auswahl: von natürlichen Farben und pastelligen Unis bis hin zu angesagten Marmor- oder Holzdekoren.

Bei den Farben und Dekoren ist die Auswahl groß: Knallige Uni-Farben, neutrale Töne, sanftes Pastell, nordische Hölzer, dunkler Nussbaum und mattes Schwarz sind genauso zu sehen wie matte Metalldekore. Damit Sie als Tischler/Schreiner den Trend perfekt umsetzen können, liefern wir Ihnen Europas größtes sofort verfügbares Kantensortiment mit ABS-Möbelkanten in verschiedenen Mattgraden, Stärken und Breiten. Da die Formen in der Küche zunehmend runder werden, empfehlen unsere Experten dabei den Einsatz der 2 mm starken Kanten. Das Sortiment wurde hier gerade um weitere Perfect Matt-Farben erweitert. Mit ihrem größeren Radius fügen sie sich harmonisch ins abgerundete Gesamtbild ein. Ein Highlight sind unsere Möbelkanten aus Linoleum, die perfekt zu den angesagten Küchen mit Linoleumoberflächen passen. Weitere wichtige Themen im Küchenbau sind Glasrahmen und Beleuchtung. Möbelleuchten setzten Küchenmöbel gekonnt in Szene und schaffen ein wohnliches Ambiente. Um die Leuchten möglichst vielfältig in die Küche zu integrieren, dürfen Glasrahmen nicht fehlen. Neue Ansätze findet man bei der Funktionalität der Küchenmöbel: Hinter so mancher Küchenfront verbergen sich mittlerweile Homeoffice-Arbeitsplätze oder versteckte Vorrats- oder Hauswirtschaftsräume. Für den Bau der individuellen Traumküche finden Sie bei uns eine Vielzahl passender Produkte. Vorschläge und Ideen gibt es auf der Website www.ostermann.eu unter dem Suchbegriff „#Kuechentrends“.

Metallische Elemente: Aluminiumglasrahmen, Griffe oder Armaturen in Gold, Kupfer, Bronze oder Messing sind immer ein Blickfang

Metallische Akzente

Schwarze Metallregale sowie Aluminiumglasrahmen, Griffe, Spülen und Armaturen in Schwarz, Gold, Kupfer, Bronze oder Messing werden gezielt als Blickfang eingesetzt. Auch hier sind die Oberflächen tendenziell eher matt. An der Spüle bieten Multifunktionsarmaturen immer mehr Komfort. Ein Blick in unseren Online-Shop zeigt Ihnen die vielfältigen Optionen, die wir in diesen Bereichen für Sie bereithalten.

Licht. Licht. Licht.

Überall dort, wo Licht möglich ist, sollte man es einsetzen. Mit unseren Leuchtenkanälen für LED-Strips haben Sie die Möglichkeit, energieeffiziente LED-Strips an vielen Stellen der Küche zu platzieren: unter Oberschränken, Regalen, unter der Arbeitsplatte, am Sockel oder in Schränken und Vitrinen. Die Leuchtenkanäle werden von uns wahlweise in Kunststoff oder Aluminium in zahlreichen Farben, Formen und mit dem passenden Zubehör geliefert. Ostermann empfiehlt Ihnen für den LED-Strip im Inneren Varianten mit der MultiWhite-Lichtfarbe. Diese lassen sich je nach Situation individuell steuern – vom Arbeitslicht bis hin zum warmen Ambientelicht.

Licht darf in der modernen Küche auf keinen Fall fehlen. Leuchtenkanäle bieten den Freiraum für die Umsetzung vieler Ideen.

Alles für den Küchenbau

Egal ob es um den Korpusbau, das Sockelsystem, die Beschläge, das Regalsystem oder um die Abfalltrennung geht – wir liefern Ihnen nahezu alles, um die Küchenträume Ihrer Kunden schnell und zuverlässig zu realisieren. Bei Bedarf können Sie Ihre Möbelfronten, -rollläden, Möbelleuchten, Schubkastensysteme oder Arbeitsplatten bei uns auch online konfigurieren und bestellen. Dasselbe gilt für die angesagten Glasrahmen in Schwarz oder Gold.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN