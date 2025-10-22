Neu bei im Sortiment – Der neue Schwerlastdübel HybridPower von Fischer

Neu bei OSTERMANN im Sortiment: Schwerlastdübel HybridPower von Fischer

Der Schwerlastdübel HybridPower (10 x 90 mm, FUS) von Fischer ist ein stahlverstärkter Kunststoffdübel. Er wird genau wie ein klassischer Kunststoffdübel verarbeitet, bietet zusätzlich jedoch zertifizierte Sicherheit im Brandfall und kann damit sogar problemlos in öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden. Möglich wird das durch die Materialkombination von Kunststoff und Stahl: Der flexible Kunststoffmantel fügt sich flexibel an die Bohrlochwand. Gleichzeitig verkeilen sich Widerhaken aus Metall, die sich im Dübelinneren befinden, nach dem Spreizen mit dem Untergrund und bieten so erhöhte Sicherheit. Dabei erreicht der HybridPower-Dübel eine maximale Tragkraft von 462 kg.

HybridPower verbindet die Vorteile eines klassischen Kunststoffdübels mit der Sicherheit eines Stahlankers

Praktisch: Alles aus einer Hand

Bei OSTERMANN erhalten Sie den den neuen HybridPower von Fischer inklusive der passenden Spezialschraube in der praktischen 10er Box. Diese lässt sich bequem zusammen mit weiterem Zubehör für den Möbelbau bestellen.

Bei Fragen zu Produkten oder Anwendungen berät Sie das Team von OSTERMAnn gerne persönlich.

Weitere Information zum Produkt erhalten Sie mit dem Suchbegriff „HybridPower“ auf der OSTERMANN-Website www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN