Brooklyn von Falmec in der Auswahl des ADI Design Index 2025

Die Aufnahme in den ADI Design Index markiert den ersten Schritt auf dem Weg zum Compasso d’Oro 2026, einer der bedeutendsten und traditionsreichsten internationalen Designauszeichnungen, die seit 1954 verliehen wird.

Für Falmec ist Brooklyn ein weiterer wichtiger Meilenstein: Nach dem Gewinn des Compasso d’Oro für die Haube Spazio (2020) und den im ADI Design Index ausgezeichneten Modellen Light (2022) und Monolith (2023) bestätigt auch Brooklyn erneut die gestalterische und technologische Innovationskraft des Unternehmens.

Mit seiner markanten Brückenstruktur präsentiert sich Brooklyn als modulares System, bestehend aus einem 90 cm breiten Haubenmodul und ergänzenden Zubehörmodulen in 45, 60 oder 90 cm Breite – darunter Elemente wie ein Glashalter für vier Gläser oder ein Rollenhalter. Zudem kann das System mit einem 60 cm Modul samt Dreh- oder Festarmatur individuell konfiguriert werden, um maximale Funktionalität rund um die Kochinsel zu bieten.

Gefertigt aus schwarz satiniertem Aluminium und Rauchglas, vereint Brooklyn Ästhetik und Leistung: Ein leiser, energieeffizienter Brushless-Motor, Touch-Bedienung, Funkfernbedienung sowie das exklusive Dialog-System zur Steuerung über Falmec-Kochfelder sorgen für höchsten Bedienkomfort. Abgerundet wird das System durch eine dynamische, dimmbare Beleuchtung, die nicht nur optimales Arbeiten ermöglicht, sondern auch ein stimmungsvolles Ambiente in der Küche schafft.

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: tailormade communications