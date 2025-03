Falmec präsentiert Neuheiten und Optimierungen 2025

Eine neue Luftweiche sorgt für optimale Umluftsysteme ohne Feuchtigkeitsprobleme. Zusätzlich sorgen optimierte Beleuchtungselemente mit Dynamic LED-Technologie (2700–5600 K) für noch mehr Komfort.

Brera 75: Minimalistisch, leistungsstark und platzsparend

Perfekt für hochwertige Küchen mit begrenztem Platz: Das kompakte Modell Brera 75 lässt sich in 60 cm tiefe Arbeitsplatten integrieren. Format und Leistung dieses beliebten Induktionskochfelds bleiben unverändert. Dank seiner optimierten, nahtlosen Oberfläche und dem bürstenlosen Motor sorgt der Brera 75 für eine effektive und leise Absaugung. Seine flexiblen Installationsmöglichkeiten ermöglichen eine optimale Nutzung des Küchenraums.

Modell Brera 75

Zero / Zero Easy 76: Perfekte Integration

Der Zero Muldenlüfter wird um eine kompakte 76-cm-Version erweitert – ideal für kleinere Küchen, ohne Kompromisse bei Kochfeld oder Absaugleistung. Zum Lieferumfang des Zero Easy gehört ein Carbon.Zeo-Umluftfilter aus natürlichen Materialien wie Zeolith und Aktivkohle, die Feuchtigkeit und Gerüche besonders effektiv binden.

Modell Zero

Levante in „All matt“-Optik

Die elegante Up & Down Lift-Haube Levante ist jetzt in der attraktiven „All matt“-Optik erhältlich. Satiniertes Graphitglas trifft auf einen mattschwarzen Rahmen und eine ebenso schwarze Deckenkonstruktion. Per Fernbedienung lässt sich die Haube auf die gewünschte Höhe absenken oder vollständig in der Decke versenken. Diese vielseitige Umluft-Inselhaube nutzt die Circle.Tech-Technologie und den neuen, besonders effektiven Carbon.Zeo Microtech-Filter.

Falmec Levante

Vielfältige Optimierungen

Beim Carbon.Zeo-Filter wird das bisherige Mineralgranulat durch Mikrokugeln aus Kohlenstoff und Zeolith in einer porösen Polyurethanstruktur ersetzt. Diese neue Technologie wird schrittweise alle bestehenden Carbon.Zeo-Filter ersetzen und bleibt mit vorherigen Modellen kompatibel.



Als neues Umluft-Zubehör wird eine innovative Luftweiche eingeführt. Sie steuert den Luftstrom und verbessert die Leistung der Haube im Umluftbetrieb. Die Luftweiche kann in alle Abzugshauben mit einem 800 m³/h Falmec-Motor eingebaut oder auf einem Hängeschrank (Ø 150 mm) montiert werden. Beim Modell Verso Easy ist dieses Zubehör bereits enthalten.



Dank Dynamic LED-Technologie (2700–5600 K) und dimmbarer Beleuchtung profitieren die Modelle Elios, Flipper NRS, Marte Pro, Mizar-Stream, Vetra, Virgola NoDrop Touch, Virgola Touch und Zeus Pro von optimierter Lichtqualität. Bei der Haube Built-in Evo ersetzt eine elektronische Steuerung die mechanische. Lichtfarbe (2700–5600 K) und Helligkeit sind jetzt einstellbar. Das Modell Polar Evo verfügt nun über hochwertige LED-Streifen mit Dynamic LED und ist dimmbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle. falmec