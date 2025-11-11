Fünffacher Erfolg: XXXLutz gewinnt den German Design Award 2026

Möbel und Accessoires mit Fokus auf den Nutzer

„Mit unseren Produkten setzen wir einen neuen Maßstab – nicht nur in ästhetischer Hinsicht, sondern vor allem in der Art, wie Produktdesign rund um den Nutzer gedacht wird“, erklärt Rainer Mutsch, Head of Design bei axxxis. „axxxis arbeitet kontinuierlich daran, Kundenbedürfnisse früh zu verstehen und in intelligent gestaltete Lösungen umzusetzen. Der German Design Award ist eine Bestätigung für unser Bestreben, Ästhetik und Innovation tief zu verankern.“

axxxis: Stil trifft Funktionalit ät

Das Wiener Designstudio axxxis entwickelt für XXXLutz Möbel von der Idee bis zur Serienreife – kreativ und technisch präzise. Jedes der fünf ausgezeichneten Produkte steht für hohe Designkompetenz und einen klar nutzerorientierten Ansatz. Damit unterstreicht XXXLutz seinen Anspruch, Qualität und Innovation als zentrale Bestandteile des Markenversprechens umzusetzen.

Die f ünf Gewinner des German Design Awards 2026

Die Jury des German Design Award zeichnete die Produkte in der Kategorie Excellent Product Design aus – Möbel, die das Potenzial haben, Design für eine nachhaltige Zukunft zu entfalten. Prämiert wurden:

Wohnlandschaft Veduta

Veduta vereint italienische Leichtigkeit mit deutscher Präzision. Das modulare Sofasystem lässt sich individuell planen – vom kompakten Zweisitzer bis zur großzügigen Wohnlandschaft. Hochwertige Materialien, feine Nahtdetails und massive Eichenelemente betonen handwerkliche Qualität und zeitloses Design.

Küchenkollektion Milino

Milino verwandelt die Küche in ein stilvolles Wohnobjekt. Durch das charakteristische Passpartout-Element und die durchgehende Lichtleiste entsteht ein harmonisches Zusammenspiel von Atmosphäre und Funktion. Klare Arbeitsbereiche und intelligente Stauraumlösungen maximieren die Nutzbarkeit auf kleinstem Raum. Milino zeigt, dass gutes Design auch leistbar sein kann – und beweist, dass Stil und Funktion keine Frage des Budgets sind.

Sofa Coperta

Coperta steht für italienische Lässigkeit und einladende Formen. Der mehrschichtige Polsteraufbau und geneigte Armlehnen bieten hohen Komfort, während feine Nahtdetails und eine asymmetrische Récamiere das handwerkliche Niveau unterstreichen. Das Typenprogramm ermöglicht vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Outdoor-Loungekollektion Mari

Mari bringt das Wohnzimmer nach draußen. Die in Europa gefertigte Kollektion aus FSC-zertifizierter Esche kombiniert klare Linien, natürlichen Materialien und weiche, wetterfeste Kissen in verschiedenen Farben. So entsteht ein harmonischer Rückzugsort im Freien, der Design und Nachhaltigkeit vereint.

Dieter Knoll Küche

Die Dieter Knoll Küche ist ideal für offene Wohnkonzepte, in denen Kochen und Wohnen verschmelzen. Reduzierte Glaseckvitrinen mit elegantem Keramiksiebdruck setzen architektonische Akzente, während innovative Korpuslösungen maximale Gestaltungsfreiheit bieten.

Der German Design Award

Der German Design Award des Rats für Formgebung zählt zu den angesehensten internationalen Auszeichnungen im Designbereich. Jährlich werden herausragende Arbeiten aus Produktdesign, Kommunikationsdesign und Architektur prämiert. Die Preisverleihung findet im Februar 2026 im Rahmen von Ambiente in Frankfurt am Main statt.

Innovation in XXXL

„Mit den fünf Auszeichnungen zeigt XXXLutz wieder einmal mit einer XXXL-Innovation auf. Wir zeigen, wie intelligente Gestaltung den Alltag, Komfort und Designanspruch miteinander verbindet – und liefern Inspirationen f ür Fachpresse und Lifestyle-Medien gleichermaßen. Die prämierten Produkte sind in allen XXXLutz Einrichtungshäusern und im Onlineshop erhältlich,“ so Mag Thomas Saliger, Unternehmssprecher der XXXLutz Gruppe. „Wir gratulieren unserem Designerteam axxxis in Wien und freuen uns über die tolle Auszeichnung“, so Saliger weiter.

