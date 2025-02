Alles im Griff am Tag der Waschmaschine

Die Waschmaschine ist aus dem Haushalt nicht mehr wegzudenken und gehört unbestritten zu den beliebtesten und meistgenutzten Elektrogeräten. Um sie platzsparend unterzubringen, hält Blum eine praktische Wohnidee bereit: den Möbelturm mit integriertem Tablar, der auf wenig Fläche eine Menge Stauraum bietet. Die Waschmaschine bildet dabei das Herzstück des multifunktionalen Badezimmermöbels und ist in einer ergonomisch idealen Höhe platziert. Darunter befindet sich ein Auszug, der sich bestens für den Schmutzwäschekorb eignet, darüber sorgt eine AVENTOS top-Klappe für weiteren Stauraum. Die cleverste Idee versteckt sich jedoch stets griffbereit direkt unter dem Elektrogerät.

Praktisches Tablar

Zwischen Auszug und Waschmaschine sorgt ein stabiler Tablarauszug für bequemes Hantieren mit der Wäsche, denn dieser eignet sich perfekt, um darauf einen Korb abzustellen. Ein leichtes Antippen genügt und die zusätzliche Arbeitsfläche fährt leichtgängig aus dem Möbel – ebenso schnell verschwindet sie auch wieder. Dafür sorgen die bewährten Blum-Bewegungstechnologien BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION und TIP-ON in Verbindung mit den Führungssystemen MOVENTO und TANDEM. Für letztere hat Blum eine Arretierung entwickelt, die die Abstellfläche sicher fixiert – und das bei einer Belastbarkeit von 40 bzw. 30 kg. Wird das Tablar ganz herausgezogen, rastet die Verriegelung beidseitig ein und hält stabil. Das Lösen der Arretierung gelingt dank Synchronisierung durch Anheben eines Hebels bequem mit einer Hand. So wird Hausarbeit zum Kinderspiel – nicht nur am Tag der Waschmaschine.

Weitere Informationen finden Sie unter www.blum.com

Quelle: Blum