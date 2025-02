CIFF Guangzhou 2025 – Homedecor & Hometextile, die wichtigste Branchenplattform in Asien

Zum Thema „Renewal“ stellen ca. 700 Aussteller ihre Innovationen auf einer integrierten Plattform für Einkauf und Ausstellung von Wohnaccessoires vor. Die Veranstaltung vereint Spitzenleistungen im Bereich Wohnaccessoires und Einrichtungsstoffe und wartet mit einem umfassenden Angebot auf die Käufer: Innendekoration, Beleuchtung, Gemälde, Glas, Keramik, künstlerische Installationen, Ornamente, Blumen, Brunnen, Grammophone, Uhren, Kunsthandwerksprodukte, Haushaltsgegenstände, Kleinmöbel, Textilien, Teppiche, Kissen und Lederwaren.

In der Halle 19.1 hebt sich die Home Decoration Brand Hall als Mittelpunkt des Events hervor und präsentiert fortschrittliche Einrichtungen und die neuesten Designtrends. Die Ausstellung wird mit fünf themenbezogenen Hallen abgerundet, verteilt in den Zonen 19.1, 20.1 und 19.2-20.2, die kommerzielle Funktionalität und Innovation in perfekten Einklang bringen.

Die Veranstaltung bietet ein prestigeträchtiges Parterre für Premiumprodukte im Bereich Homedecor, darunter FH&Home, Flolenco, d.sky home, MARSDEN, Crestview Collection, Eight Union Home Furnishing, Kerry Home, Silian, Evergreen Decor, Vati Art, M&Sense, begleitet von führenden Marken im Bereich Hometextile wie OTE, Davis, QBH, Eastern, Hengli, YINUO, Ju Lai, Zhongwang, Hexin, Mingjin, J&C, HEYE TIME.

„Art Concentrated„, eine Sonderausstellung des Events, interpretiert Heimdekoration durch gemeinsame Designräumlichkeiten neu. Die Räume sind bis ins letzte Detail durchdacht, vereinbaren die kreativen Visionen der Gastdesigner mit Produkten der Marken und verwandeln die Ausstellung in eine eindrucksvolle Reise durch die zeitgenössische Wohnästhetik. Das Angebot wird durch zwei Fachforen ergänzt, die den fachlichen Austausch und die Analyse entstehender Designtrends fördern.

Die Messe zieht ein vielfältiges Fachpublikum an: Designstudios, Möbelhändler und -geschäfte, internationale Käufer, Import-Export-Aktuere, grenzüberschreitende E-Commerce-Plattformen, Hersteller von Möbeln und Wohnaccessoires, Immobilienentwickler, Hotelgruppen, Unternehmen für dekoratives Ingenieurwesen und Einzelhändler. Die Teilnahme so vielfältiger Akteure schafft einen dynamischen Markt der Innovation und fördert Networking und Handel im Bereich Accessoires und Einrichtungsstoffe.

Eine kostenlose Voranmeldung ist auf der Website www.ciff-gz.com möglich, wo Besucher auch sämtliche Informationen finden, die sie für die Planung ihres Besuchs in Guangzhou benötigen.

Für weitere Informationen zur CIFF finden Sie unter: www.ciff-gz.com

