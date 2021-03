Andreas Oberascher wird neuer Generaldirektor von Ford Austria

Der gebürtige Salzburger Andreas Oberascher begann seine berufliche Karriere bei Ford im Jahr 2004. Seitdem war der 43-Jährige in den unterschiedlichsten Funktionen im Vertrieb und Marketing, sowohl in Österreich als auch in Europa tätig: Oberascher zeichnete bisher unter anderem als Coordinator European Sales Operations für Ford Europa in Köln, danach als Marketing Director für Ford Austria verantwortlich und fungierte hier zuletzt als Operations Director.

Andreas Oberascher wird den gemeinsam mit Daniel Dzihic eingeschlagenen und erfolgreichen Weg fortsetzen, der das Unternehmen zuletzt zum fünften Mal in Folge beim Gesamtmarktanteil hat wachsen lassen. Er will zudem die Spitzenposition bei den Nutzfahrzeugen in Österreich dauerhaft halten und ausbauen. Ford of Europe räumt dem designierten Generaldirektor einen großen Vertrauensvorschuss ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ford.at

Quelle: Ford