ANKER – „Walek is back“

„Michael Walek wieder an Board zu haben ist f ür uns ein wichtiges Signal für Vertrauen, Kontinuität und Wachstum“, sagt Lars Engelke, der neue Managing Director – Operations Germany. „Mit seiner Erfahrung im Heimtextlien– und Teppichbodenbereich verfügt Michael Walek nicht nur über viel Know-How; er ist auch ein geschätzter Ansprechpartner für unsere Kunden“.

„Ich freue mich sehr darüber wieder im ANKER-Team zu sein. Manchmal stärkt ein Schritt seitwärts die Erkenntnis, wo eine DNA wirklich „verankert“ ist“, so Michael Walek.

Michael Walek auf dem Weg zum Kunden…

Weitere Informationen finden Sie unter www.anker-carpets.com

Quelle: ANKER Düren