April, April: Familie Putz macht weiter und dreht für XXXLutz in Hollywood.

Thomas Thomas Saliger, 2. v. rechts mit der Familie Putz

Die gestrige Presseaussendung zum 1. April war klarerweise ein Aprilscherz. Falsch war, dass die Familie nach 25 Jahren bei XXXLutz aufhört. Die Familie Putz wird weiterhin für XXXLutz tätig sein und noch viele Jahre über die Bildschirme flimmern. Richtig aber ist, dass die Familie Putz nach Hollywood flog um dort einen Film und TV-Spots für XXXLutz zu machen. Dies geschah aber bereits Mitte Februar. Gedreht wurde in Hollywood beim berühmten Hollywood Sign, am Walk of Fame, am Santa Monica Beach aber auch in der Wüste und in Las Vegas.



„In den nächsten Monaten werden wir in bekannt amüsanten Anekdoten mit der Familie Putz auf den Bildschirmen präsent sein. Ganz Österreich darf gespannt sein was uns wieder Kreatives eingefallen ist. Diesmal in einem besonderen Ambiente und weit weg von zuhause, dem XXXLutz Einrichtungshaus. Ob und wie es der Familie Putz in Amerika gefällt werden die Zuseher in 6 TV-Spots und einem eigenen 20-minütigen Familie Putz Film sehen können“, so Thomas Saliger Marketingleiter bei XXXLutz.



Gedreht wurde an nur 5 Drehtagen mit einem extrem kleinen österreichischen Team rund um den Regisseur Christopher Schier und den Produzenten und Kameramann Thomas Kienast.



„Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber es gibt eine besondere Überraschung aus und in Las Vegas. Dort wurde es besonders emotional“, so Thomas Saliger weiter.

Quelle: XXXLUTZ