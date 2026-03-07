ARDEX und wedi – zwei starke Marken präsentieren: Innovative Systemlösungen für Bäder und Nassräume

Begrüßung der Gäste beim ARDEX Vision Day 2026 durch die Geschäftsführung von ARDEX und wedi

Dier offizielle Präsentation der Kooperation mit wedi erfolgte im Rahmen des ARDEX Vision Day 2026, wo zahlreichen Kunden die neue Kooperation, als Teil einer langfristigen Wachstumsstrategie vorgestellt wurde.

Mit der Kombination aus ARDEX-Bauchemie und wedi-Systemlösungen entstehen innovative Lösungen für Bäder, Nassräume. Bauplatten und Verlege-Werkstoffe. Mit dieser Partnerschaft von ARDEX und wedi stehen optimal aufeinander abgestimmte Komplettsysteme zur Verfügung – praxisnah, effizient und zuverlässig Diese wichtigen Systemlösungen geben nicht nur Sicherheit, sie vereinfachen auch die Arbeitsabläufe. Dr. Gunther Sames, Vorsitzender der GF ARDEX Österreich, Fabian Rechlin, CEO wedi Group, Georg Strodl, GF ARDEX Österreich

„Systemdenken ist für uns kein Marketingbegriff, sondern eine wirtschaftliche Notwendigkeit“, sagt Dr. Gunther Sames, Vorsitzender der Geschäftsführung von ARDEX Österreich. „Die Projekte werden komplexer, die Toleranz für Fehler sinkt. Unsere Antwort darauf sind abgestimmte Systeme, die Planung und Ausführung messbar sicherer machen.“

Georf Strodl, GF Vertrieb ARDEX Österreich „Unsre Kunden wollen nicht fünf Produktdatenblätter vergleichen sondern Gewissheit haben, dass das Sysem funktioniert“.

wedi als Schlüssel im System

wedi spielt in dieser Strategie eine zentrale Rolle. Das Unternehmen bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von innovativen Systemlösungen mit, insbesondere für anspruchsvolle Anwendungen im Bad- und Nassraum. In Kombination mit ARDEX entsteht ein durchgängiger Aufbau: von der tragfähigen Unterkonstruktion bis zur fertigen Oberfläche.

„Unsere Stärke liegt darin, Komplexität zu reduzieren“, sagt Fabian Rechlin, CEO wedi Group und Geschäftsführer der wedi GmbH. „Wenn unsere Systeme gemeinsam mit ARDEX eingesetzt werden, entsteht ein klar definierter Aufbau, der für Planer nachvollziehbar und für das Handwerk sicher umsetzbar ist.“

Dabei bleiben beide Marken eigenständig. ARDEX bleibt ARDEX, wedi bleibt wedi. Der Mehrwert entsteht nicht durch Vereinheitlichung, sondern durch technische Abstimmung.

Gastredner beim ARDEX Vision Day 2026 war Karl Heinz Strauss, CEO der PORR AG

Weitere Informationen finden Sie unter www.ardex.at

Quelle: ARDEX