INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN 2026: Hohe Internationalität und wichtige Marktimpulse

Mit rund 33.000 Fachbesuchenden aus 125 Ländern und rund 2.500 Ausstellern aus 53 Nationen versammelte die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2026 die globale Hartwarenbranche vom 3. bis 6. März in Köln und bestätigte damit ihre Rolle als die weltweit führende Fachmesse der Werkzeug- und Eisenwarenindustrie. Die Veranstaltung fand unter herausfordernden geopolitischen Rahmenbedingungen statt: Die angespannte Sicherheitslage im Nahen Osten führte kurzfristig zu Einschränkungen im internationalen Flugverkehr, von denen einzelne Aussteller sowie Fachbesuchende betroffen waren. Dennoch blieb die internationale Beteiligung auf hohem Niveau.

Vier intensive Messetage brachten marktfähige Innovationen auf die Fläche, Stakeholder an einen Tisch und konkrete Geschäftsprojekte auf den Weg. Die hohe Qualität der Fachbesuchenden sorgte für eine geschäftsorientierte Atmosphäre in den elf Hallenebenen, in denen sich die gesamte Angebotsvielfalt der Hartwarenwelt widerspiegelte – von Werkzeugen und Zubehör über Industriebedarf sowie Befestigungs- und Verbindungstechnik bis hin zu Bau- und Heimwerkerbedarf.

Über 90 Prozent Auslandsanteil bei den Ausstellern und 72 Prozent auf Besucherseite belegen die internationale Reichweite der Fachmesse und ihre hohe Relevanz für Industrie, Handel und Beschaffung.

Die neue Tagefolge von Dienstag bis Freitag wurde von Ausstellern und Besuchenden gut angenommen. Sie unterstreicht die klare Ausrichtung der Messe auf die effizienten Businesstage und sendet ein deutliches Signal hinsichtlich der strategischen Positionierung der Veranstaltung.

„Als zentraler Branchenauftakt ist die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE für viele Unternehmen ein maßgeblicher Zeitpunkt im Innovations- und Entscheidungszyklus. Vor Ort werden Sortimente geplant, Partnerschaften gefestigt und strategische Weichen gestellt. Die diesjährige Veranstaltung hat gezeigt, dass der Bedarf an persönlichem Austausch und verlässlicher Orientierung im Marktumfeld unverändert hoch ist“, so Oliver Frese, Geschäftsführer und COO der Koelnmesse GmbH. „Die diesjährige Veranstaltung hat insbesondere mit ihrer hohen Internationalität sowie einer ausgezeichneten Besucherqualität überzeugt. Mit Formaten wie dem EISENworkshop entwickeln wir die Messe konsequent weiter und rücken die Zielgruppe der professionellen Endanwenderinnen und -anwender ebenfalls stärker in den Fokus.“

Resonanz aus der Hartwarenindustrie

Die internationale Tragweite der Messe sowie ihre Bedeutung als verlässlicher Treffpunkt der Branche betont J. Wolfgang Kirchhoff, Vorstandsvorsitzender und CEO der KIRCHHOFF Gruppe und WITTE Tools: „Die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE in Köln war für uns bereits zum Auftakt geprägt von ihrer Internationalität. Mit bestehenden und auch Neukunden aus Asien und Nordamerika konnten wir interessante Neuprojekte starten. Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten zeigen einmal mehr, wie wichtig und sicher der Messeplatz Köln ist und darüber hinaus, dass wir als deutscher Werkzeughersteller nicht nur Qualität, sondern auch stabile Lieferketten sicherstellen!“

Die Weiterentwicklung der Messe und die neue Tagefolge werden auch vom Handel positiv bewertet. Dr. Peter Wüst, Hauptgeschäftsführer BHB – Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten e. V., sagt dazu: „Die EISENWARENMESSE verändert sich und das ist gut so! Die neue Tagefolge berücksichtigt Bedürfnisse der Aussteller und Besucher und macht das Wochenende zum geschützten Raum. Innovationen, Sicherheit, Benutzerkomfort, Nachhaltigkeit, Branchenfokus, DIY Boulevard sowie viele Veranstaltungen und Preisverleihungen machen diese Messe zu einem unverzichtbaren MUST für alle, die miteinander die Branche und ihre Unternehmen an den Kunden und Marktbedürfnissen ausrichten wollen und dabei neben Produkten und Lösungen auch den intensiven Austausch suchen.“

Trendbarometer 2026: Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Effizienz im Fokus



Die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2026 setzte klare inhaltliche Akzente und lieferte damit einen Ausblick auf die zukünftige Ausrichtung der Branche.

Nachhaltigkeit und Recyclinglösungen waren ebenso präsent wie ergonomische Konzepte und Lösungen zum Gesundheitsschutz. Sicherheitsoptimierte Werkzeuge, kompakte Hochleistungsprodukte sowie multifunktionale Anwendungen spiegeln die steigenden Anforderungen im professionellen Einsatz wider.

Parallel dazu schreitet die Digitalisierung sichtbar voran: Intelligente Technologien, vernetzte Systeme, smarte Steuerungen und KI-basierte Anwendungen prägen zunehmend das Produktportfolio. Auch Design und Produktästhetik entwickeln sich zu klaren Differenzierungsmerkmalen im Wettbewerb. Die Hersteller reagieren damit auf veränderte Marktbedingungen, Effizienzdruck und neue Nutzererwartungen.

63 Einreichungen, drei Preisträger: EISENaward 2026 verliehen

Ein starkes Zeichen der Innovationskraft der Hartwarenbranche sendete der EISENaward, der in Kooperation mit dem Zentralverband Hartwarenhandel e. V. (ZHH) bereits zum achten Mal zu Beginn der Messe auf der Bühne des EISENforums verliehen wurde. 63 Einreichungen aus 15 Ländern unterstrichen die internationale Relevanz des Wettbewerbs. Eine Jury aus Handwerk, Forschung, Design, Presse, Multiplikatoren und Handel zeichnete die drei wegweisendsten Produktinnovationen aus.

Mit dem Siegerprodukt ‚Crimp Counter‘ präsentierte Weidmüller eine smarte Lösung zur Erfassung und Dokumentation von Crimpvorgängen. Das System ermöglicht eine präzise Planung von Wartungsintervallen und trägt damit zur Qualitätssicherung sowie zur Verlängerung der Werkzeuglebensdauer im professionellen Einsatz bei.

Die ‚ECOSAW‘ vom G-Man ist ein vollständig recycelbares Handsägesystem mit patentierter Klingenwechseltechnologie. Der leichte, langlebige Griff, vier austauschbare Standardklingen sowie eine zu 100 Prozent recycelbare Konstruktion inklusive Verpackung verbinden Funktionalität mit konsequenter Nachhaltigkeit.

Mit dem ‚ABUS Everox One 61/55 G3‘ wurde ein intelligentes Vorhängeschloss von August Bremicker Söhne ausgezeichnet, das per Bluetooth über die ABUS One App gesteuert wird. Zertifiziert nach EN16864 Grade 3 (G3) und SSF Class 2 bietet es hohe Sicherheit, flexible Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich sowie digitale Zugriffskontrolle.

Die Gewinner des EISENaward 2026

Alle nominierten Produkte sowie die Gewinner waren auf einer Sonderfläche in der Passage 10/11 ausgestellt und stießen auf großes Interesse beim Fachpublikum.

EISENWARENMESSE baut Wissens- und Praxisangebote weiter aus

Als zentrale Wissens- und Dialogplattform bot das EISENforum über die Preisverleihung hinaus ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen und Panels zu aktuellen Branchenthemen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Thema ‚Künstliche Intelligenz‘. Ergänzt wurde das Angebot durch den BME-Einkäufertag sowie einen E-Commerce-Tag, der praxisnahe Einblicke führender Branchenunternehmen bot. Damit betonte das EISENforum die Rolle der EISENWARENMESSE als Plattform für fundierten Wissenstransfer und fachlichen Austausch.



Mit dem neuen EISENworkshop wurde das Messekonzept 2026 gezielt um ein anwendungsorientiertes Praxisformat erweitert.Die realitätsnahen Anwendungen und die direkte Einbindung des Publikums stießen insbesondere bei professionellen Endanwenderinnen und -anwendern auf große Resonanz.

Der bereits weit im Voraus ausgebuchte DIY Boulevard, realisiert in Kooperation mit dem Herstellerverband Haus & Garten e. V. (HHG), präsentierte sich erneut als etablierte Plattform für POS-nahe Produktinszenierung. Handel und Einkauf erhielten hier eine kompakte Marktübersicht sowie Inspiration für Sortimentsgestaltung und Warenpräsentation.

Der ausgebuchte DIY Boulevard war gut besucht

EISENWARENMESSE 2026 in Zahlen

An der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE 2026 beteiligten sich rund 2.500 Unternehmen aus 53 Ländern, davon 91 Prozent aus dem Ausland. Schätzungen für den letzten Messetag einbezogen, kamen zur EISENWARENMESSE 2026 rund 33.000 Besucherinnen und Besucher aus 125 Ländern. Der Auslandsanteil lag auf Seiten des Fachpublikums bei 72 Prozent.

Die nächste INTERNATIONALE EISENWARENMESSE findet vom 7. bis 10. März 2028 in Köln statt – erneut von Dienstag bis Freitag. Unternehmen können sich ab sofort über die offizielle Website für die kommende Veranstaltung anmelden.

Nähere Informationen finden Sie unter www.eisenwarenmesse.de

