INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN 2026: DIY Boulevard bald ausgebucht

Ein klares Zeichen für die Attraktivität und Relevanz des Formats, das 2016 seine Premiere mit 45 Teilnehmern feierte und seitdem stetig gewachsen ist. Für 2026 wird erneut eine Rekordbeteiligung auf Seiten der Aussteller erwartet, die aktuell bei 60 Anmeldungen liegt.

Praxisnahes Erfolgsformat

Die INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE bietet ein breites Spektrum von Werkzeugen und Zubehör über Bau- und Heimwerkerbedarf bis hin zu Befestigungs- und Verbindungstechnik sowie Industriebedarf. Innerhalb dieses Angebots ist der DIY Boulevard in Halle 11 eine konzentrierte Leistungsschau für den Handel mit Fokus auf DIY-, Bau- und Gartenprodukten.

Die Besonderheit des Boulevards ist die Präsentation der Produkte im Regalformat, die realitätsnahe Verkaufssituationen aus dem Einzelhandel simuliert. So erhalten die Fachbesuchenden eine kompakte Marktübersicht, wertvolle Inspiration für ihre Sortimente einen direkten Einblick in die Innovations-Highlights der Branche.

Integrierte Gesprächsbereiche an jedem Regal sowie der Stand des Herstellerverbands Haus & Garten e. V. (HHG) als Zentrum des DIY Boulevards schaffen zudem ideale Voraussetzungen für Austausch, Networking und Business.

Internationale vernetzt, getragen von starker Zusammenarbeit

Die Teilnahme am DIY Boulevard ist exklusiv Mitgliedsunternehmen des HHG vorbehalten. Für zusätzliche internationale Sichtbarkeit sorgt die Beteiligung des HIMA-Netzwerks, über das 2026 erstmals Mitgliedsunternehmen aus allen Landesverbänden, darunter Aussteller aus Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien auf dem DIY Boulevard vertreten sind. So bietet die Fläche 2026 eine größere Vielfalt denn je, wovon insbesondere das Fachpublikum profitiert.

„Der DIY Boulevard hat sich in den vergangenen Jahren aus gutem Grund zu einem der zentralen Anziehungspunkte der EISENWARENMESSE entwickelt. Hier erleben Fachbesucherinnen und Fachbesucher Produkte so, wie sie später im Handel präsentiert werden. Gemeinsam mit dem HHG bieten wir Ausstellern wie Besuchenden damit einen Mehrwert, der einzigartig ist“ , erklärt Sebastian Hein, Director der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE KÖLN.

Dr. Marie-Charlotte Claßen, stellvertretende Geschäftsführerin des Herstellerverbands Haus & Garten e. V., (Foto Herstelleverband Haus & Garten e. V.)ergänzt: „Für 2026 dürfen wir uns erneut auf einen ausgebuchten Boulevard freuen. Das zeigt, wie groß die Nachfrage nach diesem Konzept ist. Die Besucher erwartet eine kompakte, aber vielfältige Leistungsschau unserer Industrie, die von innovativen Produktideen über praxisnahe Regalplatzierungen bis hin zu verkaufsstarken Präsentationskonzepten reicht. Besonders spannend wird auch diesmal die Vielfalt der vertretenen Hersteller und Sortimente sein, die im Boulevard gebündelt eine einzigartige Übersicht über die Leistungsfähigkeit der DIY-Industrie geben.“

Internationale Leitmesse mit Angebotsvielfalt

Die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE belegt 2026 erneut sechs Hallen des Kölner Messegeländes und präsentiert eine weltweit einzigartige Angebotsvielfalt. Die Leitmesse der Hartwarenindustrie gilt als internationaler Branchentreffpunkt, auf dem Einkäufer und Händler aus aller Welt die neuesten Produkte und Trends entdecken und Geschäfte anbahnen können.

Eine Übersicht der bereits für den DIY Boulevard angemeldeten Unternehmen gibt es auf der Messewebsite. Weitere Informationen zur Anmeldung unter: Aussteller werden | Internationale Eisenwarenmesse

Nähere Informationen zu der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE KÖLN finden Sie unter www.eisenwarenmesse.de

Quelle: Koelnmesse