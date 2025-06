INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN 2026: Internationale Branchengrößen setzen frühzeitig auf die Weltleitmesse

Auch zahlreiche deutsche Unternehmen haben sich bereits angemeldet und damit die Vorteile einer frühzeitigen Buchung gesichert. Die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2026 findet vom 3. bis 6. März 2026 – und damit erstmals in neuer Tagefolge von dienstags bis freitags – in Köln statt.

„Das Ergebnis nach Ablauf der Early-Bird-Phase stimmt uns positiv. Wir freuen uns, dass viele Branchengrößen aus dem In- und Ausland ihre Teilnahme an der EISENWARENMESSE bereits zugesagt haben. Die Nachfrage unterstreicht einmal mehr den Stellenwert der Messe als die global wichtigste Plattform für die Präsentation neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien“ , so Sebastian Hein, Director der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE.

Zu den deutschen Unternehmen und Marken, die an der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE 2026 teilnehmen werden, gehören unter anderem ABUS August Bremicker Söhne, alfer aluminium, Allit, Arnz FLOTT, Burg-Wächter, C. & E. Fein, Collomix, CONACORD, Conmetall Meister, edding International, Erwin Halder, F. REYHER Nchfg., fischerwerke, Gust. Alberts, Hailo-Werk Rudolf Loh, Heller Tools, Hettich Do-It-Yourself, JOKARI, KIP, Kirchoff Witte, KRAUSE-Werk, MUNK, NOVALIA Deutschland, Picard, Prebena Wilfried Bornemann, PROJAHN Präzisionswerkzeuge, RHODIUS Abrasives, Scheppach, SFS Group, SPAX International, suki.international, Techtronic Industries, TOX-Dübel-Technik, Weidmüller Interface und wolfcraft.

Aus dem Ausland verzeichnet die Veranstaltung unter anderem Anmeldungen von AMBROVIT, Annovi Reverberi, Apex Tool Group, Isaberg Rapid AB, JCB, KRINO SPA, Morganti SPA, Patrol Group, Prosperplast, PROXXON, Stanley Black & Decker,Telwin und Toughbuilt.

Vielfältiges Eventprogramm geboten

Verteilt auf elf Hallenebenen bietet die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE erneut eine weltweit einzigartige Angebotsvielfalt – von Werkzeugen und Zubehör über Bau- und Heimwerkerbedarf bis hin zu Beschlägen, Befestigungs- und Verbindungstechnik sowie Industriebedarf. Daneben erwartet die Fachbesucherinnen und Fachbesucher auch 2026 wieder ein hochkarätiges Eventprogramm. Wichtige Impulse für die weitere Branchenentwicklung setzt insbesondere das EISENforum, dessen Programm von Digital-Experte Michael Atug kuratiert wird und das spannende Branchenthemen wie etwa den Einsatz von KI aufgreift.

Mit dem DIY Boulevard gibt die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE in Kooperation mit dem Herstellerverband Haus und Garten e.V. (HHG) ausstellenden Unternehmen erneut die Möglichkeit, ihre Produkte in einem POS-nahem Umfeld zu präsentieren. So erleben Fachbesucherinnen und Fachbesucher auf dem Boulevard eine authentische Warenpräsentation.

Ebenso wird der renommierte „EISENaward powered by ZHH“ 2026 wieder live vergeben. Gemeinsam mit dem Zentralverband Hartwarenhandel e. V. (ZHH) sucht die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE nach herausragenden neuen Ideen, Erfindungen und Lösungen unmittelbar aus der Branche. Die drei Gewinner des Awards werden vor Ort auf der Bühne ausgezeichnet. Zudem sind die zehn nominierten Produkte während der Messe auf einer Sonderfläche für das Fachpublikum zu bestaunen. Angemeldete Aussteller können sich ab Herbst 2025 kostenfrei mit ihren Innovationen bewerben.

Das Eventprogramm wird fortlaufend ergänzt. Weitere Formate befinden sich derzeit in Planung.

Weitere Informationen zur Anmeldung unter: www.eisenwarenmesse.de

Quelle: Koelnmesse