Beko Europe ernennt Akın Garzanlı zum neuen CEO

Akın Garzanlı, Chief Executive Officer (CEO) von Beko Europe sowie Chief Commercial Officer (CCO) für die Region Europa

Garzanlı ist seit über zwei Jahrzehnten Teil der Beko-Familie und hat in dieser Zeit maßgeblich zur internationalen Markenentwicklung beigetragen. Als CMO leitete er ein globales Marketing-Team, das 22 globale und lokale Marken in mehr als 55 Ländern betreute. In dieser Rolle verantwortete er die globale Markenführung und Marketingkommunikation sowie das Industriedesign, Produktmanagement, den Bereich “Haushaltskleingeräte” und die Bereiche Content Excellence, Marketing Insights und Transformation. Ab 2023 übernahm er zusätzlich auch die Verantwortung für die Regionen Naher Osten, Afrika und GUS.

Seine Karriere bei Beko begann Garzanlı im Jahr 2002. In den folgenden Jahren übernahm er verschiedene Schlüsselpositionen in globalen Funktionen des Unternehmens – vom Vertrieb und Produktmanagement über Marketing bis hin zum Kundendienst. 2018 wurde er zum Global Customer Care Director ernannt, 2020 kam die Rolle des Global Brand Director hinzu.

Garzanlı ist Absolvent der St. George’s Austrian High School in Istanbul und besitzt einen Bachelor-Abschluss der Universität Istanbul im Fachbereich Management. Seinen MBA erwarb er an der Koç University. Zudem absolvierte er mehrere Programme an der Harvard Business School und der Kellogg School of Management.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bekoeurope.com

Quelle: Beko