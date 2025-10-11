Neue Vertriebsleitung bei DER KREIS Deutschland: Erfahrene Branchenexpertin übernimmt Verantwortung

Die gelernte Schreinerin und staatlich geprüfte Betriebswirtin (Möbelfachschule Köln) bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb und in der Führung von Teams in der Küchenbranche mit. Die zertifizierte Business-Trainerin hat in den vergangenen Jahren erfolgreich Vertriebsorganisationen in Handelsunternehmen der Branche weiterentwickelt. Ihre umfassende Expertise erstreckt sich über den Studiobereich, die Großfläche sowie den Vertriebsaußendienst.

Mit ihrem kooperativen und modernen Führungsstil setzt Gabriele Doerfert auf Teamarbeit, klare Kommunikation und nachhaltige Vertriebserfolge.

„Wir freuen uns, mit Gabriele Doerfert eine qualifizierte und erfahrene Vertriebsleiterin für unsere Verbundgruppe gewonnen zu haben. Ich wünsche ihr alles Gute und viel Erfolg für ihre zukünftige Aufgabe“ , sagt Ernst-Martin Schaible, Geschäftsführender Gesellschafter von DER KREIS Systemverbund.

„Ihre tiefe Marktkenntnis, ihre Führungskompetenz und ihr strategischer Blick auf die Weiterentwicklung unserer Mitgliedsunternehmen – auch mit Blick auf Digitalisierung und Prozessoptimierung – werden einen wichtigen Beitrag zum weiteren Erfolg unseres Verbunds in Deutschland leisten“, unterstreicht zudem Ralph Leimbach, Geschäftsführer DER KREIS Systemverbund.



Auch Gabriele Doerfert blickt mit Vorfreude auf ihre neue Aufgabe: „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem DER KREIS Team die Vertriebsstrukturen weiterzuentwickeln und die Erfolgsgeschichte der Verbundgruppe aktiv mitzugestalten. Dabei ist mir besonders wichtig, den Dialog mit den Mitgliedern zu stärken und praxisnahe Lösungen für den Markt von morgen zu schaffen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechenspezialisten.de

Quelle: DER KREIS