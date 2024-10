DER KREIS Deutschland engagiert neuen Leiter Vertrieb

Er folgt damit auf Geschäftsführer Vertrieb und Marketing Ulf Triebener, welcher auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheidet, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Er wird mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. „Wir danken Herrn Triebener für sein Engagement und seine wertvolle Arbeit für unser Unternehmen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, so Ernst-Martin Schaible, geschäftsführender Gesellschafter von DER KREIS Systemverbund.

Mit Marcel Gerling gewinnt DER KREIS einen erfahrenen Vertriebsprofi und eine aufgeschlossene Führungspersönlichkeit. Der Wahl-Odenwälder ist bei DER KREIS und seinen Küchenspezialisten kein Unbekannter: Bei vielen Kongressen, in ERFA-Gruppen und in Einzelgesprächen konnten sich die DER KREIS Mitglieder schon von seiner Expertise als Finanzexperte, bei Fragen zur Existenzgründung, Studioübernahme und Nachfolgeregelung überzeugen. „In dieser Zeit konnte ich viel über die Küchenbranche und die Bedürfnisse der Mitglieder und der Industriepartner lernen und freue mich nun auf meine neue Aufgabe als Vertriebsleiter bei der führenden Verbundgruppe für Küchenspezialisten in Europa“, kommentiert der studierte Betriebswirt.

Seit 2017 war er als Geschäftsführer der Volksbank Partner GmbH in Michelstadt für den Gesamtvertrieb in Deutschland und Österreich verantwortlich und betreute kleine und mittlere Unternehmen. Marcel Gerling wird ab dem 1. Dezember 2024 den Vertrieb von DER KREIS Deutschland als Vertriebsleiter verantworten und das Führungsteam ergänzen. „Wir freuen uns, dass wir mit Marcel Gerling einen branchen- und vertriebserfahrenen Profi für unser erfolgreiches Unternehmen gewinnen konnten. Er wird unseren vertrieblichen Wachstumskurs stärken und die serviceorientierte Betreuung unserer Mitglieder als neuer Vertriebsleiter aktiv vorantreiben. Ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg für seine zukünftige Aufgabe“ , so DER KREIS-Chef Ernst-Martin Schaible.

