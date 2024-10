HAILO auf der SICAM 2024

Dass das Familienunternehmen aus Haiger, das in dritter Generation zur Familie Loh gehört und von Jörg Lindemann geführt wird, auch in Nachhaltigkeitsfragen neue Wege geht, steht in diesem Jahr auf dem Auftritt zur SICAM vom 17. bis 20. Oktober 2023 im norditalienischen Pordenone im Mittelpunkt. „Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie“, sagt Jörg Lindemann. „Eine am Menschen orientierte Unternehmensentwicklung bestimmt seit der Gründung unser Handeln. Und HAILO passt seine Nachhaltigkeitsstrategie immer wieder den Anforderungen an. Schließlich wollen wir Werte für unsere Kunden sowie unsere Mitarbeitenden schaffen und bekennen uns zu unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.“

Dieser Verantwortung kommt HAILO auf unterschiedlichsten Ebenen nach: Der Schutz der Umwelt ist ein wichtiger Teil der Unternehmenspolitik, doch auch Arbeits- und Menschenrechte, ethische Fragen und eine nachhaltige Beschaffung stehen immer wieder im Fokus. Das Spektrum reicht von Energieeffizienz-Maßnahmen, die von verschiedenen Seiten zertifiziert wurden, über regionale Aktivitäten wie Baumpatenschaften bis hin zum Engagement in Initiativen zur korrekten Abfalltrennung.

Abfalltrennsysteme aus Recycling-Material

HAILO Einbausysteme haben eine hohe Langlebigkeit – oftmals über Jahrzehnte – und verursachen somit wenig Abfall. Sollte der Lebenszyklus dann doch einmal beendet sein, tragen die eingesetzten, sortenreinen, hochwertigen Materialien dazu bei, dass HAILO Produkte bis zu 100 Prozent recycelbar sind. Das betrifft sowohl die eingesetzten Kunststoffe als auch den verarbeiteten Stahl. Eine wichtige Rolle in der Produktion wird in Zukunft auch die Verwendung von Recycling-Materialien spielen. Bei den Leitern kommt schon lange Alu-Rezyklat zum Einsatz, Stahl wird in Deutschland zu über 40 Prozent aus recyceltem Material hergestellt und auch im Bereich der Kunststoffe setzt HAILO immer stärker wiederverwertete Stoffe ein. So präsentiert HAILO auf der SICAM auch Abfalltrennsysteme, deren Kunststoffanteile aus Rezyklaten erstellt wurden. Denn der größte Hebel für die Reduktion des CO 2 -Fußabdruckes liegt bei der Herstellung von Produkten. Doch nicht nur bei den Produkten selbst ist das Thema Wiederverwertbarkeit auf die Tagesordnung gerückt: Auch bei den Verpackungen setzt HAILO verstärkt auf recycelte und recycelbare Materialien sowie nachwachsende Rohstoffe.

Ganzheitlicher Nachhaltigkeitsansatz

Neben den Produkten stehen auch die weiteren Prozesse der Geschäftstätigkeit immer wieder auf dem Prüfstand – und werden stetig nachhaltiger gemacht. Für sein effizientes Energie- und Strom-Management wurde HAILO bereits mehrfach zertifiziert. Der Fuhrpark wird sukzessive auf umweltfreundliche E-Mobilität umgestellt. Mit der neuen Photovoltaik-Anlage auf den Hallendächern und im eigenen Blockheizkraftwerk wird ein Großteil des benötigten Stroms erzeugt. Bei dem Strom, der darüber hinaus benötigt wird, bezieht HAILO ausschließlich TÜV-zertifizierten Ökostrom. Und auch beim Versand hat HAILO eine Reihe einschneidender Veränderungen unternommen: Seit dem Jahr 2020 versendet das Unternehmen seine Einzelversand-Lieferungen mit den Paketdiensten DHL und GLS CO 2 -neutral.

„Nachhaltigkeit ist ein facettenreiches Thema“, so Geschäftsführer Jörg Lindemann. „Wir beleuchten unsere Maßnahmen immer wieder kritisch und bessern dort nach, wo es sinnvoll ist. So wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, als wirtschaftliches Unternehmen zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen beizutragen. Diesen Weg gehen wir konsequent weiter.“

„Wege zum klimaneutralen Unternehmen“: Weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit

Die regelmäßigen Investitionen in effizientere Abläufe, neue Technologien und ressourcenschonende Verarbeitungswege markieren für HAILO wichtige Etappenziele auf dem Weg in Richtung Nachhaltigkeit. Einen neuen großen Schritt geht das Unternehmen mit der Teilnahme an dem gemeinschaftlichen Projekt „Wege zum klimaneutralen Unternehmen“, organisiert vom Verband Klimaschutz-Unternehmen e.V. in Kooperation mit der Universität Kassel, welches im Sommer 2022 in die zweite Runde startete. Zusammen mit neun weiteren Unternehmen beschäftigt sich HAILO in einer Reihe verschiedener Workshops und Seminare mit den Themen Kreislaufwirtschaft und Klimaneutralität und erarbeitet in diesem Rahmen individuelle Maßnahmen zur Erreichung eines wichtigen Ziels: der Reduzierung des CO 2 -Fußabdrucks.

Ein Fokus des Projekts liegt darauf, Unternehmen bei der praktischen Umsetzung zu unterstützen. So kann Nachhaltigkeit vor Ort gelebt und gefördert werden. Im engen Austausch mit den Unternehmen des ersten Projekt-Durchlaufs konnten bereits gemeinsam Strategien zum Klimaschutz entwickelt und konkrete Maßnahmen ausgearbeitet werden. Wie dies in der realen Umsetzung aussieht, ist von Betrieb zu Betrieb sehr unterschiedlich. Doch auch wenn die Unternehmen individuell festgesteckte Ziele im Verlauf des Projekts verfolgen, arbeiten alle Beteiligten an einer Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen um mehr als 45 Prozent bis 2035. Dies ist auch für alle ein wichtiger Beitrag zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 °C. Für HAILO ist es nicht zuletzt der Wunsch nach wirkungsvollen Innovationen und gangbaren, praxisbezogenen Maßnahmen, der hierfür eine treibende Kraft ist und das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein in puncto Nachhaltigkeit anstreben lässt.

Zum fünften Mal in Folge: HAILO erhält EcoVadis-Auszeichnung in Silber

Bereits zum fünften Mal in Folge wird HAILO von einer unabhängigen Instanz bestätigt, dass das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung gerecht wird: Seit 2019 erhielt HAILO jedes Jahr die Auszeichnung „Silber“ von EcoVadis – und konnte diesen Erfolg seiner Nachhaltigkeitsaktivitäten auch in diesem Jahr wiederholen. In der Gesamtbetrachtung der Corporate Social Responsibility, kurz CSR, gehört HAILO zu den besten 25 Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen.

Die vier Säulen der Corporate Social Responsibility

Mit EcoVadis kommt die Auszeichnung von einem der renommiertesten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen. Bereits mehr als 100.000 Firmen arbeiten mit der Plattform zusammen. EcoVadis bietet eine einzigartige Bewertungsmethodik und intelligente, kooperative Tools, mit denen die Teilnehmenden nicht nur sehen, wo sie hinsichtlich ihrer CSR stehen, sondern auch, wie sie eine Leistungssteigerung ihres nachhaltigen Wirtschaftens erreichen können. Vier Säulen hat EcoVadis dazu definiert: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. So können die Unternehmen mittels des EcoVadis-Monitorings ein umfassendes CSR-Konzept erarbeiten, das jeden Baustein der Geschäftstätigkeit berücksichtigt. Die Auszeichnung bestätigt HAILO in seinem Handeln und bestärkt das Unternehmen darin, seinen Weg einer ethischen und gleichzeitig wirtschaftlichen Unternehmensführung fortzusetzen.

Effizientes Energiemanagement: HAILO nach DIN EN ISO 50001 zertifiziert

DIN EN ISO 50001, ein internationaler Standard für Energiemanagementsysteme, wurde 2011 erstmalig von der International Organization for Standardization (IOS) veröffentlicht. Das Ziel der Norm ist es, Organisationen dabei zu unterstützen, ungenutzte Energieeffizienzpotenziale zu erschließen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern sowie andere Umweltauswirkungen von Energieverbräuchen zu reduzieren. So leistet DIN EN ISO 50001 einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

HAILO verfolgt seit Langem ein systematisches Energiemanagement und erhöht die Energieeffizienz im Unternehmen stetig. Diese Bemühungen wurden dem Unternehmen bereits 2018 von einem unabhängigen Institut bestätigt, in dem HAILO nach DIN EN ISO 50001/ 2018 zertifiziert wurde. Jährliche periodische Audits und Re-Zertifizierungen nach drei Jahren unterstützen die fortlaufende Verbesserung des Energiemanagementsystems. 2021 wurde die Zertifizierung dementsprechend erneut erteilt.

Mehr Abfalltrennung, mehr Klimaschutz: HAILO unterstützt Initiative „Mülltrennung wirkt“

Abfalltrennung und Verpackungsrecycling schonen Klima und Ressourcen. Deswegen unterstützt HAILO die Initiative „Mülltrennung wirkt“. Gemeinsam mit den dualen Systemen klärt der bekannte Hersteller innovativer Abfalltrennsysteme und Mülleimer Verbraucher darüber auf, wie sie leere Verpackungen richtig in die Gelbe Tonne bzw. den Gelben Sack entsorgen. Der Handlungsbedarf ist nach wie vor groß: Noch immer ist der Anteil an Restmüll in der Gelben Tonne und im Gelben Sack zu hoch und erschwert oder verhindert das Recycling wertvoller Rohstoffe. Diesem Verlust will die Initiative durch Aufklärung entgegenwirken. So erfahren Verbraucher auf der HAILO Website, wie sie Verpackungsabfälle und Restmüll richtig trennen und damit einen aktiven Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz leisten.

Der Schutz von Klima und Ressourcen sind wichtiger Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie von HAILO. Bei Produkten und Produktverpackungen setzt das Traditionsunternehmen deshalb verstärkt auf recycelte Kunststoffe, recycelbare Materialien und nachwachsende Rohstoffe. Die Partnerschaft mit der Initiative „Mülltrennung wirkt“ ergänzt zukünftig das Engagement: „Gesellschaftliche Verantwortung hat bei HAILO Tradition – dazu zählt auch, durch richtige Mülltrennung mehr Recycling zu ermöglichen und damit Ressourcen und Klima zu schonen“, erklärt Geschäftsführer Jörg Lindemann. Dass HAILO sich an der Initiative „Mülltrennung wirkt“ beteiligt, ist naheliegend: So erfährt die Kundschaft beim Kauf eines Abfalltrennsystems, welche Abfälle wie entsorgt werden müssen – das ist wie eine zusätzliche Gebrauchsanleitung für das Produkt.

Orientierung beim nachhaltigen Möbelkauf: HAILO kooperiert mit grünergriff

Verantwortung beim Konsum zu zeigen, ist immer mehr Kundinnen und Kunden wichtig. Bei Produkten, die aus unterschiedlichen Komponenten bestehen, ist es nicht immer einfach, diesem Wunsch nachzukommen. Hier setzt „grünergriff“ an: Die Werte- und Qualitätsgemeinschaft des Handels mit Schwerpunkt auf Möbeln, Einrichtung und Elektrogeräten rückt Nachhaltigkeit und Regionalität in den Fokus der Konsumenten und schafft gleichzeitig höhere Transparenz für Verbraucher. Die Zielsetzung der Initiative ist es zu informieren, um bewusstes Verbraucherverhalten zusammen mit dem regionalen Fachhandel umsetzen zu können. Ein sinnvolles Unterfangen, das auch HAILO unterstützt. Seit 2019 ist HAILO Teil der Initiative und zeigt so zusätzlich zu den Einzelaktivitäten auf dem Feld der Nachhaltigkeit, dass das Unternehmen es damit ernst meint, Verbraucherinnen und Verbraucher und den Fachhandel mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen beim Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Baumpatenschaft: HAILO ermöglicht Anpflanzung von 11.000 Bäumen in Burbach

Der Baumbestand leistet einen wichtigen Beitrag zur Bindung von Treibhausgasen. In den vergangenen Jahren haben Trockenheit, heftige Stürme und nicht zuletzt der Borkenkäfer den Wäldern in Deutschland zugesetzt. Deswegen engagiert sich HAILO im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie dafür, dass der Wald seine klimaschützende Rolle auch in Zukunft erfüllen kann. Im Rahmen einer Baumpatenschaft über die W. & L. Jordan Stiftung wurden im März 2022 dank Unterstützung durch HAILO 11.000 Bäume gepflanzt.

Die Aufforstung erfolgte in Burbach, nahe dem Sitz des Traditionsunternehmens in Haiger. Auf einer Fläche von etwa 1,5 Hektar wurden dort etwa 9.500 Rotbuchen, 1.000 Bergahornbäume und 750 Vogelkirschen gepflanzt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hailo.de

Quelle: Hailo