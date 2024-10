Fachverband Matratzen-Industrie e.V. auf der Heimtextil 2025: Kreislaufwirtschaft im Fokus

Besucher*innen erhalten Einblicke in die neuesten Trends der Branche und können direkt mit den Expert*innen ins Gespräch kommen. Die Heimtextil bietet dem Fachverband als globale Plattform eine Bühne, um innovative Ideen und nachhaltige Lösungen einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

Der Fachverband Matratzen-Industrie e.V. präsentiert sich auf der Heimtextil in der Halle 11.0 und lädt Fachleute sowie Interessierte dazu ein, Einblicke in die neuesten Entwicklungen der Matratzenbranche zu gewinnen. Besonders im Fokus steht das Thema Kreislaufwirtschaft – ein Bereich, der für die Zukunft der Branche entscheidend ist. Der Verband agiert im Schulterschluss mit dem Naturschutzbund (NABU), mit dem er gemeinsam eine gesetzliche Regelung im Bereich der Matratzen fordert.

„Die Heimtextil ist der ideale Rahmen, um den Dialog über Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft in unserer Branche weiter voranzutreiben. Der Fachverband Matratzen-Industrie e.V. setzt sich für ein gesetzlich geregeltes System der Erweiterten Herstellerverantwortung ein. Dazu zählen neben den R-Strategien und der Rückwärtslogistik auch innovative Recyclinglösungen. Wir freuen uns, in Frankfurt zu sein und mit der Heimtextil eine starke Plattform an unserer Seite zu haben, die durch ihre enorme Produktvielfalt und Internationalität überzeugt“, sagt Martin Auerbach, Geschäftsführer des Fachverbands. Er hält am ersten Messetag, 14.01.2025 um 12:00 Uhr im Rahmen der „Econogy Talks“ auf der Retail Stage in der Halle 12.1 einen Vortrag über den aktuellen Stand der Diskussion und Lösungsansätze zur Kreislaufwirtschaft in der Matratzen-Industrie. Die Mitglieder des Verbands stehen für Fragen rund um Trends und Innovationen in diesem Produktsegment zur Verfügung. Der Fachverband Matratzen-Industrie e.V. vereint führende industrielle Hersteller von Matratzen und Bettsystemen sowie deren Zulieferer. Mit seinen Mitgliedern repräsentiert der Verband über 70 Prozent der Matratzenindustrie in Deutschland und ist darüber hinaus mit wichtigen Stakeholdern im europäischen Ausland vernetzt.

Smart Bedding-Halle 11.0: renommierte Marken unter einem Dach

Zur kommenden Heimtextil sind bereits führende Hersteller im Bereich Bettwaren, Matratzen und Schlafsysteme in der Smart Bedding-Halle 11.0 zu finden. Mit dabei sind deutsche Größen wie Badenia Bettcomfort, Brinkhaus, Centa-Star, f.a.n. frankenstolz, Hefel-Textil, Heinrich Häussling, OBB Oberbadische Bettfedernfabrik und Sanders-Kauffmann. Auch international sind zahlreiche Unternehmen vertreten: Von billerbeck Schweiz, Healthcare, John Cotton Europe und Lenzing bis hin zu Norvigroup Denmark, Standard Fiber, Ted Bea Ead, Ventius sowie Wendre AS. Zudem zeichnet sich eine wachsende Zahl an Anfragen aus Asien im Bereich Sourcing ab.

„Die Heimtextil 2025 wird von einer Vielzahl namhafter internationaler Aussteller aus dem Matratzensegment bereichert, was mich sehr erfreut. Besonders begrüße ich die Präsenz des Fachverbands Matratzen-Industrie e.V., die unser gemeinsames Engagement unterstreicht. Zusammen mit unseren Partnern setzen wir uns dafür ein, dieses Segment nachhaltig und zukunftsorientiert auszubauen“ betont Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies der Messe Frankfurt.

Die Heimtextil findet vom 14. bis 17. Januar 2025 in Frankfurt statt.

Informationen über die internationale Textilindustrie und den weltweiten Textilfachmessen der Messe Frankfurt www.texpertise-network.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt