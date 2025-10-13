Growing Homes – BRÜSSELER MÖBELMESSE 2 – 5 Nov. 2025

UPCYCLE-ART

Glasbilder leuchten mit LED-Brillen auf Wildlife-Nasen. 3D-Wanddekoration erhält eine ökologische, taktile Dimension: Collagen aus Post-Consumer-Materialien in ebensolchen Rahmen. Spiegel bekommen einen Do-it-Yourself-Nachhaltigkeitseffekt: Die Naturholzrahmen können nach Belieben persönlich gestaltet werden.

DAS IST MASSIVHOLZ

Theuns zeigt sich wieder einmal von seiner stärksten Seite: Möbel aus massivem Eichenholz. Dieses Mal ist die Fräsmaschine ausschlaggebend für das Design. Ohne sie wäre es nicht möglich, ein solch rhythmisches Muster aus schmalen und breiten Rillen auf den Fronten zu erzielen und solche in die Sockelleiste eingearbeiteten Füße.

VOM MÖBEL ZUR LEUCHTE

Beobachten Sie eine Entwicklung bei Möbeln? Und etwas später den gleichen Trend bei Leuchten? Den Einsatz natürlicher Materialien wie Leinen, Raffia und Marmor? Die Verwendung von traditionellem Geflecht? Und vor allem, die Mischung von Designs mit Retro- und botanischer Inspiration. Es steht außer Zweifel: Ledvance setzt all das in der dekorativen Beleuchtung von Osram um.

ABOUT THE FAIR

Die Brüsseler Möbelmesse findet von Sonntag, dem 2. November bis zum Mittwoch, dem 5. November statt. Genau genommen vier Tage. Als Besucher und als Aussteller können Sie aus der Messe noch mehr herausholen. Mit Hilfe von Tools, „die Ihnen von der Brüsseler Möbelmesser gratis zur Verfügung gestellt werden“. Als Aussteller können Sie aus Ihren Investitionen ein Maximum herausholen; als Besucher können Sie einen doppelten Gewinn – an Zeit und an Fachkenntnis – verbuchen. Die Messe beginnt nicht erst an den vier Novembertagen und hört damit auch nicht auf.

FRESH WORKS

OUTSIDE INSIDE

Das Wort Mazu stammt aus dem chinesisch-japanischen Sprachraum und ist der Name eines jungen, belgischen Unternehmens in der Indoor-/Outdoor-Branche. Stimmungsvolle Beleuchtung für Ihre in Kübel gepflanzten Sträucher und Bäume. Vergessen Sie Steckspots. Dank „Out-of-the-Box“-Denken wird das Licht in Form von eingebauten Uplights in die „Box“, also den Kübel integriert. Oyster, das Highlight auf der Möbelmesse, geht noch ein Stück weiter.

DIE NACHBARN? IN REINNATUR!

Die Niederlande sind in Europa oft ein Fall für sich. Etwas Farbe aufs Holz: prima, gerne sogar. Die näheren und weiteren Nachbarländer bevorzugen Naturbelassenheit – in Bezug auf Holz und Verarbeitung. Auch Nijwie ist ein Fall für sich: ein niederländisches Unternehmen, das erfolgreich nach Frankreich exportiert. Nijwie ist (inter)national als Zulieferer bekannt. Für Brüssel wurde eine besondere Linie erdacht: Schränke aus furniertem Eichenholz, passend zum Retro-Trend der Siebzigerjahre. Rovaniemi unter dem Banner von Dutch Industries ist ein Fall für sich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmessebruessel.be

Quelle: MB Brussels