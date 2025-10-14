Rubelli – Generationenwechsel in der Geschäftsführung

Rubelli San Polo collection 1600th anniversary of Venice

Mit der neuen Struktur bekräftigt Rubelli seinen Charakter als Familienunternehmen. Der neue fünfköpfige Vorstand besteht aus den Brüdern Nicolò, Andrea und Lorenzo Favaretto Rubelli, ihrem Schwager und Unternehmenspräsidenten Marco Frizziero sowie Paolo Zanatta.

Nicolò Favaretto Rubelli (links), Andrea Favaretto Rubelli (rechts)

Nicolò und Andrea werden als gemeinsame Co-CEOs fungieren und sich die Verantwortlichkeiten teilen. Nicolò wird direkt für Vertrieb, Marketing und Kollektionsentwicklung zuständig sein, während Andrea für Produktion, Einkauf, Logistik und IT verantwortlich sein wird.

Rubelli Archiv Palazzo Ca‘ Pisani Venedig

Die erste große Initiative ist der Strategieplan für 2026–2028, der derzeit fertiggestellt wird. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt weiterhin auf der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb hochwertiger Möbelstoffe und Tapeten, welche unter den Marken Rubelli und Kieffer präsentiert und hauptsächlich in der firmeneigenen Weberei in Como hergestellt werden. Die kreative Leitung der beiden Marken hat Formafantasma inne.

von der Vergangenheit …. Rubelli Webstühle aus dem 18.Jahrhundert

in die Gegenwart …. Rubelli Weberei in Como

Neben dem Wohnbereich sieht der Plan eine Stärkung des Objektbereichs vor, insbesondere für Luxus- und Hotelprojekte. Außerdem sollen zusätzliche Führungskräfte die Co-CEOs unterstützen, um eine starke Unternehmensführung zu gewährleisten. Derzeit wird zudem in die Erneuerung der IT-Systeme investiert, um mehr Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.

Die Kernwerte Kreativität, Qualität, Leidenschaft und kundenorientierte Herangehensweise, die Rubelli seit jeher leiten, bleiben auch unter der neuen Führung die Eckpfeiler des Unternehmens. Mit neuer Energie werden diese Werte gestärkt, um einen immer anspruchsvolleren Markt zu inspirieren und ihm gerecht zu werden.

