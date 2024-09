Beko Europe: Neue Funktion für Evren Aksoy

Er übernimmt somit die Geschäftsführung der österreichischen Bauknecht GmbH (nunmehr Beko Europe Austria GmbH) von Till Bickelmann, der als Managing Director Deutschland innerhalb von Beko Europe verantwortet.

Evren Aksoy ist seit über 25 Jahren bei der Beko-Gruppe beschäftigt und hatte unterschiedliche leitende Funktionen im Bereich Strategic Planning und Vertrieb inne. Zuletzt verantwortete er das Beko-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Davor war er als Direktor für Business Development und Direct Sales für Nordeuropa bei der Beko Grundig Deutschland GmbH tätig und leitete die Geschäftskoordination für Nordeuropa.

„Wir freuen uns, dass wir in Österreich somit das nächste Kapitel beginnen“, sagte Jens-Christoph Bidlingmaier, Regional Managing Director Northern Europe. „Durch die Bündelung unserer Kräfte werden wir noch besser in der Lage sein, erstklassige Produkte und Dienstleistungen zu liefern, die die wachsenden Erwartungen unserer Kund:innen an Qualität und Innovation erfüllen. Dies unterstreicht unsere Mission, unsere Kund:innen und Verbraucher:innen in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen und uns für Nachhaltigkeit, Innovation und Spitzenleistungen einzusetzen. Die neue Struktur ist ab sofort wirksam, und wir freuen uns darauf, die Vorteile für unsere Kund:innen, Mitarbeiter:innen und Stakeholder in Österreich und in ganz Europa zu nutzen.”

