Claudia Maurer wird neue Direktorin der spoga+gafa

Claudia Maurer verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im globalen Messe- und Projektmanagement. Sie ist Expertin in den Bereichen Ausstellungen, Konferenzen und Unternehmensveranstaltungen und trägt die Auszeichnung Certified Exhibition Management Professional. Ihre berufliche Laufbahn begann Maurer bei GE Healthcare und anschließend bei der Messe Frankfurt, wo sie in verschiedenen Funktionen die Vielfalt des Messe- und Veranstaltungsgeschäfts durchlief.

Die 47-Jährige lebte die letzten 15 Jahre in den USA, wo sie sowohl auf Messeveranstalter- als auch auf Agentur- und Partnerseite einschlägige Projektleitungserfahrungen sammelte. Zuletzt als Marketing Communications Event Consultant, Pharma and Personal Care bei Ecolab, einem weltweit führenden Anbieter von Technologien und Dienstleistungen in den Bereichen Wasser, Hygiene und Energie. In dieser Funktion betreute sie mehr als 75 Veranstaltungen pro Jahr, an denen das Unternehmen teilnahm.

„Wir freuen uns sehr, mit Claudia Maurer eine versierte Expertin in unserem Team zu begrüßen. Mit ihrem 360-Grad-Blick auf die Bereiche Messe, Event, Kommunikation und Internationalität bringt sie wertvolle Perspektiven und Erfahrungen mit. Diese werden uns dabei unterstützen, die spoga+gafa auch zukünftig erfolgreich weiterzuentwickeln“, sagt Sebastian Rosito, Geschäftsbereichsleiter der Koelnmesse.

„Ich freue mich auf diese neue, spannende Herausforderung und darauf, meine langjährige Expertise im Messe- und Projektmanagement einzubringen. Gemeinsam mit dem Team werde ich die Position der spoga+gafa als größte Garten- und BBQ-Messe der Welt weiter stärken und neue Impulse für Aussteller und Besuchende setzen“, sagt Claudia Maurer.

