INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN 2026 mit hoher internationaler Beteiligung und neuen Formaten

Als wichtigste Plattform für Einkauf, Wissenstransfer und Networking bringt sie die relevanten Akteure aus Industrie, Handel und Beschaffung aus aller Welt zusammen. Dabei setzt die Messe als zentraler Jahresauftakt die Themen und Impulse, an denen sich die Hartwarenbranche künftig orientiert. Sie bietet eine einzigartige Angebotsbreite – von Werkzeugen und Zubehör über Industriebedarf, Befestigungs- und Verbindungstechnik bis hin zu Beschlägen sowie Bau- und Heimwerkerbedarf – und schafft so einen kompakten Überblick über das globale Marktangebot. Hier treffen Innovationen auf konkreten Bedarf, neue Produkte auf internationale Beschaffungskanäle und technologische Entwicklungen auf praxisnahen Austausch.

Erstmals findet die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2026 von Dienstag bis Freitag statt. Die neue Tagefolge orientiert sich stärker an international etablierten Business-Tagen und erleichtert Ausstellern wie Besuchenden die Planung hochwertiger Fach- und Einkaufstermine. Tickets sind bereits im offiziellen Ticket-Shop erhältlich.

Starker Anmeldestand unterstreicht internationale Zugkraft

Ein Blick auf den aktuellen Anmeldestand zeigt deutlich die breite internationale Beteiligung an der INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2026: Rund 2.450 Unternehmen aus 53 Ländern haben sich angemeldet. Der Auslandsanteil entspricht 86 Prozent.

Zu den deutschen Unternehmen und Marken, die an der INTERNATIONALEN EISENWARENMESSE 2026 teilnehmen werden, gehören unter anderem ABUS August Bremicker Söhne, alfer aluminium, Allit, Arnz FLOTT, Brockhaus HEUER, Burg-Wächter, C. & E. Fein, Collomix, CONACORD, Conmetall Meister, edding International, Erwin Halder, F. REYHER Nchfg., Felo Werkzeugfabrik, fischerwerke, Gust. Alberts, Hailo-Werk Rudolf Loh, Heller Tools, Hettich Do-It-Yourself, JOKARI, KIP, Kirchoff Witte, KRAUSE-Werk, LUKAS ERZETT, MATADOR, MUNK, NOVALIA Deutschland, NWS Germany Produktion W. Nöthen e.K., Osborn, Picard, Prebena Wilfried Bornemann, PROJAHN Präzisionswerkzeuge, RHODIUS Abrasives, Rothenberger Werkzeuge, Saint-Gobain Abrasives, Scheppach, SFS Group, SPAX International, suki.international, TOX-Dübel-Technik, Weidmüller Interface, Wilh. Schmitt und wolfcraft.

Aus dem Ausland verzeichnet die Veranstaltung unter anderem Anmeldungen von AMBROVIT, Annovi Reverberi, Apex Tool Group, Irega, Isaberg Rapid, JCB, KRINO, Morganti, Patrol Group, Prosperplast, Providus, PROXXON, Stanley Black & Decker, Telwin, Toughbuilt und Weiler Abrasives.

Die Ausstellerliste ist online über die offizielle Ausstellersuche abrufbar.

Branche plant Köln fest ein

Sebastian Hein, Director der INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KÖLN, zeigt sich angesichts des aktuellen Stands der Vorbereitungen optimistisch und betont die internationale Zugkraft der Veranstaltung: „Der aktuelle Anmeldestand zeigt, dass die Branche Köln fest einplant. Wir sehen eine breite, internationale Beteiligung und ein Ausstellerfeld, das die gesamte Angebotsvielfalt und Innovationskraft der Hartwarenwelt abbildet. Damit geht die EISENWARENMESSE 2026 als globaler Jahresauftakt und wichtigste Plattform für neue Produkte, Sourcing und persönliche Geschäftsanbahnung an den Start.“

Diese enge Ausrichtung an den Bedürfnissen des Marktes spiegelt sich auch in der strategischen Weiterentwicklung der Messe wider: Der Fachbeirat wird mit dem neuen Mitglied Alexander Alberts verstärkt, welcher die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden einnimmt. Die Personalie unterstreicht den Schulterschluss der Messe mit der Branche und den Anspruch, Inhalte und Formate noch konsequenter an internationalen Marktbedarfen und Zukunftsthemen auszurichten.

Neues Live-Format EISENworkshop bringt Praxiswissen auf die Bühne

Mit dem EISENworkshop erweitert die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2026 ihr Programm darüber hinaus um ein interaktives Format, das das Handwerk zeitgemäß inszeniert, und stärkt somit ihre Rolle als Innovations- und Wissensplattform. In einer stilisierten Werkstatt in der Passage 10/11 demonstrieren reichweitenstarke Profis verschiedener Gewerke live den Einsatz von Werkzeugen, Geräten und Materialien. Die Creators greifen konkrete Fragestellungen aus dem Arbeitsalltag auf und teilen unter Einbindung des Publikums ihr Know-how in Form von praxisnahen Tipps, Tricks und Lifehacks. Der EISENworkshop richtet sich an Anwender, Händler, Produktmanager, Techniker und Einkäufer und bietet einen kompakten Mehrwert aus Weiterbildung, Austausch und Hands-on-Erfahrung. Aussteller können ihre Produkte in realen Anwendungsszenarien integrieren und so zusätzliche Sichtbarkeit in einer aufmerksamkeitsstarken Showcase erzielen.

Hosted Buyer Programm und VIP-Akkreditierung: internationale Reichweite wird massiv ausgebaut

Um die internationale Business-Wirkung der Veranstaltung weiter zu steigern, verfolgt die INTERNATIONALE EISENWARENMESSE 2026 eine klare strategische Stoßrichtung: die deutliche Steigerung von Internationalität, Reichweite und Besuchsqualität. Kern ist der Ausbau des Hosted Buyer Programms inklusive systematischem Besuchermanagement in sechs Weltregionen, darunter Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Nordamerika, Naher Osten und Afrika. Ziel ist die fokussierte Identifikation und persönliche Ansprache von Top-Einkäufern, Handelsketten, Importeuren, OEMs und internationalen Entscheidern.

Ergänzend startet erstmals ein VIP-Akkreditierungsprogramm, das sich gezielt an internationale Entscheidungsträger auf Führungsebene richtet, die für die globale Beschaffung verantwortlich sind – beispielsweise Geschäftsführer, Inhaber, Einkaufsleiter oder Category Manager. VIP-Besucher profitieren von exklusiven Services und einer persönlichen Betreuung, die eine effiziente und komfortable Messeorganisation ermöglichen. Für Aussteller bedeutet dies eine höhere Qualität der Kontakte, eine bessere Planbarkeit von Business-Terminen sowie einen zusätzlichen Impuls für die internationale Markterschließung. Weitere Informationen zum VIP-Programm sind unter www.eisenwarenmesse.com/vip verfügbar.

