area30: Die renommierte Fachmesse für die Küche als Treffpunkt der Branche

Nach dem Motto „Der Zukunft mit Beständigkeit, Zuversicht und Vision“ entgegenzutreten und gemeinsam die herausfordernde Phase der Wirtschaft und vielmehr der Küchenbranche zu meistern, werden 2025 von der Fachmesse area30 erneut innovative Impulse ausgehen, Aussteller zukunftsweisende Neuentwicklungen präsentieren, Industrie und Handel in vertrautem Umfeld über die nächsten „Deals“ für eine zeitnah wieder prosperierende Entwicklung mit zufriedenen Kunden sprechen. Um es zu verdeutlichen: Die area30 ist so unverzichtbar wie ein sicherer Hafen, in dem die Messepräsenz der Unternehmen flexibel und individuell an die eigene Marktsituation angepasst werden kann. Wichtig für die meisten Unternehmen scheint, dass keine weiteren Fixkosten „ans Bein gebunden werden“, und Jahr für Jahr neu entschieden werden kann über Standgröße, Standpositionierung und Markenauftritt.

In den wenigen Jahren seit ihrer Premiere 2011 hat sich die area30 – Fachmesse und inzwischen Community-Hotspot für Küchenstudios, den Küchen-Fachhandel, Verbundgruppen, die Großfläche sowie Projektanten, Architekten, Innenarchitekten, Medien und Influencer – zum meistbesuchten Treffpunkt der herbstlichen Messelandschaft rund um Küche und Einrichten etabliert. Auf dem infrastrukturell sehr gut angebundenen Löhner Messegelände im Herzen der deutschen Küchenmöbelindustrie kommen die meisten Aussteller bzw. Marken an einem Ort hoch verdichtet mit interessiertem Fachpublikum zusammen.

Daniel Hörnes, Geschäftsführer der Quooker Deutschland GmbH, wird als gestandener Kaufmann fast ein wenig emotional, wenn es um „seine“ area30 geht: „Wir lieben die area30 – seit dem ersten Jahr sind wir dabei und genießen die 6 Tage mit unseren Besuchern sehr. Das Ambiente ist herausragend und die Veranstaltung hat sich zu einer wichtigen Säule der Küchenbranche entwickelt. Wir freuen uns schon jetzt auf die area30 2025!“

Derzeit haben sich ihre Ausstellungsfläche verbindlich gesichert: A.S.K., Amica international, Berbel, DVA Sanitary Ware, Frio Germany, Gräbert, Hotrega, Hottscan, Joh. Sprinz, Junsky Appliances, Just Naturstein, der Küchenatlas und Küchentreff, Naber, Oranier, PKM, Quooker, Reginox, Strasser Steine, Systemceram, Ukinox, Veyma Trading und viele weitere, bereits aus den Vorveranstaltung bestens bekannte Namen. Ein weltbekanntes „Dickschiff“ wird 2025 jedoch zum ersten Mal ‚anlegen‘: die Unternehmensgruppe Häfele, die ihre starke Position bei Beschlags- und Schließsystemen über diesen Vertriebskanal weiter stärken will.

Die Marktführer in der Branche sowie zahlreiche Newcomer mit smarten Businessideen vertrauen dem Standort und dem Veranstalter. Wie Naber beispielsweise, dessen Geschäftsführer Lasse Naber betont: „Die area30 ist für uns ganz klar gesetzt – es ist die Leitmesse der Branche. Für Naber ist es die ideale Bühne, unsere Produkte dem Fachpublikum zu präsentieren. Wir vertreiben Küchenzubehör, das den Alltag der Menschen erleichtert und verschönert. Wir gehören seit vielen Jahren zur area30-Familie und genießen neben dem geschäftlichen Erfolg die Atmosphäre und den Service.“

Branchentalks

Immer wieder hat die area30 auch Dank eindrucksvoller Zusatzformate den „Future Talks“ oder der „Stage“ bewiesen, wo das Who-is-who der Küchen ihre ‚Branchen-Heimat‘ sieht. Diese umsichtig aufgebaute Alleinstellung bleibt außergewöhnlich, entsprechend hoch sind stets Besuchernachfrage und Medieninteresse. In diesem Jahr bleibt die herausragende Attraktivität dieser Messe erneut unbestritten, die Neuheitendichte ist einfach großartig – und kommt bestens beim Fachpublikum an. Der Veranstalter engagiert sich ab diesem Jahr spürbar, das für die Branche so relevante Klientel der Schreiner/Tischler anzusprechen. Welche Wichtigkeit diese Zielgruppe für den Küchenmarkt hat, sollte bekannt sein.

Selbstverständlich locken zuerst die beeindruckenden Präsentationen der Aussteller, die Events und der zu erwartende Besucherstrom auf die area30. ‚Verantwortlich‘ ist zudem das einzigartige Konzept der area30 mit entspannender Wohlfühlatmosphäre für Business und Netzwerken, mit zahlreichen Services plus freundlichem Support, mit Shuttle-Diensten und erstklassigen Parkmöglichkeiten. Und nicht zuletzt sind es die Synergieeffekte, die durch den regionalen Gesamtauftritt verschiedener Akteure – von ungezählten Hausmessen bis zu weiteren Messezentren im Umland – wie ein Magnet die Branche im Herbst anziehen werden.

Aus guten Gründen, wie Arjan van Dijk, Vertriebsleiter bei NOVY, auf den Punkt bringt: „Die area30 ist eine ideale Plattform für Novy, um unsere Innovationen den Profis der Küchenbranche zu zeigen. Das Feedback, das wir hier erhalten, ist für uns von großem Wert, die area30 ist ein echtes Erfolgsbarometer. Sie ist über die Jahre ein wichtiger Baustein in unserem Marketing-Mix geworden.“

Daten & Fakten

Produktgruppen

Next Show

20. bis 25. September 2025

Quelle: © trendfairs GmbH