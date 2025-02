Jennifer Gruber verstärkt KüchenTreff und übernimmt Regionalleitung Süd

Daniel Borgstedt und Marko Steinmeier

„An der Schnittstelle von Verband und aktuellen und zukünftigen Mitgliedern brauchen wir Menschen, die kommunikativ sind und für diese Aufgabe brennen“, beschreibt Daniel Borgstedt, der gemeinsam mit Marko Steinmeier die Geschäftsführung von KüchenTreff bildet, die Anforderungen an die Stelle. „Jennifer Gruber ist für diese Aufgabe ein echter Glücksgriff.“

Die Oberpfälzerin ist nicht nur eine begeisterte Hobbyköchin, sie hat auch beruflich eng mit dem Thema Küche zu tun. Seit ihrer Ausbildung bei Electrolux Hausgeräte hat sie vielseitige Erfahrungen in der Küchen- und Möbelbranche gesammelt, zunächst im Außendienst von Electrolux, später beim Haushaltswaren-Unternehmen Leifheit und zuletzt als Key Accounterin bei der Firma Hisense Gorenje Deutschland. Mit dem Vertrieb hat sie die Aufgabe gefunden, die sie beruflich am meisten reizt: „Mir gefällt die Dynamik und Vielseitigkeit in diesem Bereich und besonders die direkte Wirkung, die man durch gute Kommunikation und Problemlösungen auf Kundenbeziehungen hat.“

An ihrer neuen Position reizt Jennifer Gruber besonders die Möglichkeit, innerhalb eines starken und etablierten Netzwerks von Fachhändlern und Partnern aktiv zur Weiterentwicklung und zum gemeinsamen Erfolg beizutragen. Um diese Ziele zu erreichen, setzt die leidenschaftliche Vertrieblerin auf langfristige Kundenbeziehungen und auf klassische Werte: „Für mich sind Transparenz, Verlässlichkeit und gegenseitiges Vertrauen die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“ Mit diesen Werten bereichert Jennifer Gruber KüchenTreff nun seit dem 1. Januar 2025.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechentreff.at

Quellel KüchenTreff