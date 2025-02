ritterwerk auf der ambiente 2025 – 120 Jahre Innovation und Genuss

Der BEEZER®

120 Jahre ritterwerk – Eine Erfolgsgeschichte

Seit 1905 steht ritterwerk für Präzision, Qualität und zeitlose Ästhetik in der Küche. Als Hommage an die Tradition und Innovation des Hauses wird ein goldener Toaster auf der Messe ausgestellt – ein einzigartiger Blickfang, der die Besucher in eine Welt von Eleganz und Funktionalität entführt.

Verlosung: Goldene Toaster

Im Rahmen der Feierlichkeiten verlost ritterwerk nach der Messe über seine Social-Media-Kanäle limitierte goldene Toaster. Diese symbolisieren nicht nur 120 Jahre meisterhafte Handwerkskunst, sondern auch die goldene Zukunft des Unternehmens. Mitmachen lohnt sich – folgen Sie ritterwerk auf Instagram (instagram.com/ritterwerk) für weitere Informationen.

Produkt-Highlights: BEEZER® und Feinschneider tondo13

Neben dem Geburtstag stehen auf der Messe natürlich auch Innovationen im Mittelpunkt:

• BEEZER® – Perfekt gekühlte Getränke auf Knopfdruck

Der BEEZER® begeistert mit blitzschneller Kühlung: Getränke werden in nur drei bis sechs Minuten auf die ideale Trinktemperatur gebracht – ideal für spontane Momente.

• Feinschneider tondo13 – Präzision und Vielseitigkeit

Der Feinschneider tondo13 mit seinem einzigartigen Motorkopf und dem 19 cm großen Messer ermöglicht hauchdünne und gleichmäßige Schnitte für Brot und Aufschnitt. Perfekt für anspruchsvolle Genießer.

Kulinarische Erlebnisse am Stand

Freuen Sie sich auf Live-Genussmomente: Marian Moschen, bekannt als „mann backt“, verwöhnt mit frischem Brot und Cold Cuts, während Barkeeper Branjo mit kreativen Cocktails für Stimmung sorgt. Erleben Sie, wie ritterwerk 120 Jahre Expertise in Technologie und Genuss auf der Messe vereint.

Besuchen Sie ritterwerk auf der ambiente 2025 in Halle 8, Stand C30, feiern Sie mit 120 Jahre ritterwerk und entdecken Sie Innovationen, die das Leben genießen lassen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ritterwerk.de

Quelle: Ritterwerk