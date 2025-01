Ambiente 2025: Große Bühne für starke Marken

Die Ambiente 2025 begeistert das internationale Publikum wieder mit einem Markenfeuerwerk

Ambiente Living

Neuheiten und Markteinführungen erwarten die Besucher 2025 im neuen kuratierten Areal Interior Looks in Halle 3.1. Hier präsentieren sich exklusive Einrichtungsmarken im Premiumsegment mit einem starken Fokus auf Produkten „made in Germany“. Besucher dürfen sich auf Brands wie Bielefelder Werkstätten, Bordbar, Christine Kröncke Interior Design, Fine Furniture, JAB Anstoetz Group, Raasch, Rodam, Scholtissek und Signet freuen. Ergänzt wird dies durch den belgischen Anbieter Serax. Damit baut die Ambiente Living ihre Wachstumsfelder rund ums Einrichten und Ausstatten moderner Lebenswelten, Contract Business und Hospitality, weiter aus und stärkt gleichzeitig das Möbelangebot im Premiumsegment. Bei Interiors & Decoration in Halle 3.0 präsentieren sich 2025 Affari of Sweden und Bazar Bizar BVBA nach langer Zeit wieder dem internationalen Publikum. Lightmakers Light & Living sowie Kare Design kehren wieder aufs Frankfurter Messeparkett zurück. Der Bereich Interior Design in Halle 3.1 heißt wieder Alessi und Design Letters in Frankfurt willkommen. Weitere namhafte Brands wie blomus, Broste Copenhagen, Henry Dean, Kosta Boda, Lambert, Silk-Ka, Reflections Copenhagen, pad home design concept, Pappelina, Stelton und Umbra und XL Boom stellen auf der Ambiente 2025 ihre Neuheiten vor.

Ambiente Giving

Das Angebotssegment Urban Gifts, Stationery & School der Ambiente Giving in Halle 4.2 bietet alles, was Kern- und Zusatzsortimente mit neuen Lieblingsstücken aufwertet – ideal zum Verschenken oder für spontane Käufe. Stationery-Größen wie A.T. Cross Company, Caran d’Ache, Castelli, Kaweco/h&m gutberlet, Monteverde-Conklin, Platinum Pen, Rössler, Ray & Bluestone, Trodat, Waldmann und – neu dabei – die Thong Yeong Corporation mit Laban Pen sowie UK Greetings stehen für hochwertige Schreibgeräte, Papeterie und Grußkarten. Trendige Geschenkartikel präsentieren unter anderem Artebene, Balvi Gifts, Collection Design, Enesco, Kikkerland, Legami, Marna, Printworks Sweden, Troika Germany und 24bottles. Neu dabei ist die Marke Senz Umbrellas aus den Niederlanden. Vielseitige Lösungen für den Schulbedarf bieten beispielsweise Amos Corporation, Ancor, Apli Paper, Factis, Bright Concept, Carson Optical, Herma, Kemerburgaz Ofis ve Okul Gerecleri und ZIPIT.

Ambiente Working / Office Design & Solutions / Future of Work Areal

Der Bereich Office Design & Solutions mit dem Highlight-Areal Future of Work wächst seit seiner Einführung 2023. Neu dabei sind 2025 Raw Solution und Schulte Elektrotechnik mit der Marke Evoline sowie 2WorkfromX. Außerdem präsentieren Bi-Silque, Bungarten, Cornilleau, Hey-Sign, König + Neurath, Kühnle Waiko Büromöbel, Studio Antti E Oy – Evavaara Design, Vario Büroeinrichtungen und Vluv, mit welchen Marktneuheiten sich die Arbeitswelten von morgen ästhetisch und funktional auf der Höhe der Zeit gestalten lassen.

Ambiente Dining

Im Bereich Cook & Cut in der Halle 8.0 präsentieren sich namhafte Anbieter von Elektrokleingeräten im Produktmix mit Ausstellern zu Küchenausstattung und Küchengadgets: Hier stellen beispielsweise Cloer, Gastroback, Graef, llcar di Bugatti, NUC, Russell Hobbs, SharkNinja, Unold, Van Berkel und Victorinox ihre Neuheiten vor. Besucher*innen dürfen sich dort auf ein Wiedersehen mit Wüsthof freuen. Im Bereich Modern Kitchen & Baking in Halle 9.0 ist auch Rösle wieder mit dabei. Ebenso präsentieren sich dort Marken wie Gefu, Guardini, die Küchenprofi-Gruppe und Peugeot. In Halle 9.1 erwarten beispielsweise Alfi, Joseph Joseph, Lifetime Brands, Lock & Lock und Mepal den internationalen Handel. Bei Clean Home & Storage Solutions in Halle 9.2 versammeln sich bekannte Marken wie Brabantia, Curver, Orthex und What More, und in Halle 9.3 führende Unternehmen wie Arte Regal, Edco, Genius, JJA und simplehuman. Eine Überraschung gibt es hier: Erstmals stellt hier Tesa seine Lösungen für die Küchen-Organisation vor. In der HoReca-Fachhalle 11.0 für professionelle Gastgeber präsentieren sich RAK Porcelain Europe, Steelite International Ltd. Und Villeroy & Boch. In der Table-Halle 12.0 für den gedeckten Tisch erwarten den Handel beispielsweise Bohemia Cristal, Güral, Lav, Libbey, Nadir und Pasabahce. Im Segment Table Select in Halle 12.1 präsentieren sich Kultmarken wie Crystal Bohemia, Dibbern, Eternum, Noritake und Kutahya. Die Premium-Brands Rosenthal und Vista Alegre sind gleich mit zwei bzw. vier Ständen auf der Ambiente vertreten: Rosenthal präsentiert sich dem Handel in der Table-Select-Halle Halle 12.1 und Halle 11.0. Der portugiesische Aussteller Vista Alegre nutzt nach dem Erfolg der letztjährigen Ambiente die Messe-Bühne 2025 mit gleich vier Ständen und präsentiert sich in den Hallen 12.0, 12.1 und 11.0 unterschiedlichen Zielgruppen mit einem entsprechenden Produktportfolio.

Der Hallenplan der Ambiente, Christmasworld und Creativeworld 2025

Nächste Messetermine:

Die Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden auch zukünftig zeitgleich auf dem Frankfurter Messegelände statt. Allerdings rücken sie auf Anfang Februar, um eine Entzerrung der Messetermine zu gewährleisten.

Ambiente/Christmasworld: 07. bis 11. Februar 2025 NEU: Creativeworld: 07. bis 10. Februar 2025

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: © Messe Frankfurt / Jens Liebchen