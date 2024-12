Hotspot Ambiente Giving: Halle 4.2 voller einzigartiger Inspiration für ganzjährige Umsatzbringer

Kern- wie Zusatzsortimente gilt es um neue Lieblingsstücke aufzuwerten, die gerne verschenkt, emotionalisieren und oft spontan gekauft werden. Passend dazu ist das Angebotssegment Urban Gifts, Stationery & School bei Ambiente Giving vom 7. bis 11. Februar 2025 unverzichtbarer Treffpunkt für die Konsumgüterbranche, um sich für die nächste Geschäftssaison einzudecken. In Halle 4.2 präsentieren sich nahezu 300 Aussteller aus 36 Ländern – darunter über 55 Neuaussteller. „Erneut bieten wir hier einen einzigartigen Mix, der vor allem mit einem sehr hochwertigen, internationalen Angebot an Schreibgeräten hervorsticht“, sagt Yvonne Engelman, Leiterin Ambiente Living, Giving und Working.

Internationale Topmarken kommen hier zusammen, um ihre innovativen Produkte zu präsentieren: Stationery-Größen wie A.T. Cross Company, Caran d’Ache, Castelli, Kaweco/h&m gutberlet, Monteverde-Conklin, Platinum Pen, Rössler, Ray & Bluestone, Trodat, Waldmann und neu dabei Thong Yeong Corporation mit Laban Pen sowie UK Greetings stehen für hochwertige Schreibgeräte, Papeterie und Grußkarten. Trendige Geschenkartikel präsentieren unter anderem Artebene, Balvi Gifts, Collection Design, Enesco, Kikkerland, Legami, Marna, Printworks Sweden, Troika Germany, 24bottles sowie neu dabei Senz Umbrellas. Vielseitige Lösungen für den Schulbedarf, der besonders im stationären Handel gefragt ist, bieten zum Beispiel Apli Paper, Ancor und Factis. Eine Übersicht, wer mit welchen Produkten dabei ist, bietet die Online-Ausstellersuche.

Konsumtrends als Chance nutzen

Diese einzigartige Vielfalt eröffnet Händler*innen zahlreiche Möglichkeiten, ihre Sortimente ganzjährig immer wieder neu zusammen zu stellen und Kunden mit einer attraktiven Mischung aus Funktionalität, Design, Emotionalität aber auch mit nachhaltigen Angeboten zu überraschen und zu begeistern. Somit ist die Halle 4.2. die perfekte Fundgruppe für die Spontankäufer*innen von morgen. Denn laut einer IFH-Studie vom September 2024 setzen Konsument*innen verstärkt auf spontane Kaufentscheidungen – ein Wandel, der insbesondere in der Weihnachtszeit und im saisonalen Geschäft spürbar wird. Mit ihrem Angebot aus stilvollen Geschenkartikeln, Papeterie, Grußkarten, Schreibgeräten, Schulbedarf, Taschen und Souvenirs bedient Ambiente Giving genau diese Nachfrage und inspiriert den Handel, Spontankäufe durch attraktive Sortimente gezielt zu fördern. Der neue Trend Check Handel bestätigt zudem, dass für Weihnachtskäufe die Geschäfte die wichtigste Inspirationsquelle bleiben.

Schenken liegt nicht nur zur Weihnachtszeit im Trend und aufmerksamkeitsstarke Inszenierungen locken zum Spontankauf. So ist der Besuch der Halle 4.2 bei Ambiente Giving mit Urban Gifts, Stationery & School sowie dem Areal Ms. Paper & Friends ein Muss. Foto: Jean-Luc Valentin

Mutiger Mix & Match: Auf ein attraktives, überraschendes Angebot kommt es an

Genau dafür zeigt das kuratierte Areal Ms. Paper & Friends eine Auswahl aus dem Angebotssegment Urban Gifts, Stationery & School in einer originellen und inspirierenden Inszenierung. Diesmal als Pop-up Store unter dem Motto „Live like it’s spring! A Springtime Stroll through Hall 4.2“. „Mit frühlingshafter Leichtigkeit entsteht ein Sortiment, das jedem eine Entdeckung verspricht, unterhält und überrascht: mit fröhlichem Kitsch, mit Nützlichem und Schönem, mit Kleinigkeiten, die frischen Wind und Farbe in den Alltag bringen, originellen Geschenkideen oder trendigen Accessoires. Was zählt, ist je nach Saison, die eigene Auswahl überzeugend in Szene zu setzen“, sagt Kuratorin Angelika Niestrath. So bietet Ms. Paper & Friends Händler*innen ein anregendes Inspirationserlebnis, innovative Ideen für die Sortimentsgestaltung und Präsentation sowie einen erfrischenden Blick über den eigenen Tellerrand.

Nächste Messetermine:

Die Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden auch zukünftig zeitgleich auf dem Frankfurter Messegelände statt. Allerdings rücken sie auf Anfang Februar, um eine Entzerrung der Messetermine zu gewährleisten.

Ambiente/Christmasworld: 07. bis 11. Februar 2025 NEU: Creativeworld: 07. bis 10. Februar 2025

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt