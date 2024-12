Ökodesign – Kriterien für die zirkuläre Matratze

Derzeit werden alle Matratzen am Ende ihrer Nutzungsdauer verbrannt, was Ressourcen verschwendet und die Umwelt belastet. Jährlich fallen in Österreich etwa 18.000 Tonnen Matratzenabfälle an, die aktuell noch nicht recycelt werden können, da es noch keine Recyclingkapazitäten gibt. Ziel des Kriterienkatalogs ist es, Matratzen so zu gestalten, dass sie in Zukunft gut recycelbar sind und gleichzeitig möglichst lange genutzt werden können.

Die Kriterien wurden in enger Zusammenarbeit mit Stakeholdern entlang der Wertschöpfungskette der Matratzenindustrie entwickelt und basieren in Anlehnung an die Circular Design Rules auf drei wesentlichen Säulen:

Produktmaterialien

Produktkomponenten

Produktsysteme

Weitere Informationen finden Sie unter www.climatelab.at

Quelle: Climatelab