Alles zur Hand für die Weihnachtsbäckerei

Wer kennt das nicht? Die große Backaktion für den Advent steht an, die ganze Familie ist vollmotiviert zur Stelle und Weihnachtslieder hallen schon durch die Küche. Aber zunächst müssen die Backformen und Keksausstecher aus dem hintersten Winkel der Schränke hervorgekramt werden, die Streusel tauchen erst nach mühsamer Suche wieder auf und andere Zutaten wie das begehrte Zitronenaroma bleiben gleich verschollen. Die Kinder sind zu diesem Zeitpunkt bereits gelangweilt und Papa oder Mama genervt. Die schöne Familienaktivität wird zum lästigen Spießrutenlauf. Dabei geht es auch einfacher: Ein eigener Schrank oder Bereich für Backutensilien schafft Abhilfe und sorgt für Ordnung in der Küche sowie eine entspanntere Adventzeit.

Geordnete Schublade statt ewigem Kramen

Der Beschlägehersteller Blum hat sich im Rahmen seiner Bedürfnisforschung auch mit dem Thema Backen auseinandergesetzt und hier wertvolle Tipps und Tricks für den perfekten Backschrank gesammelt: So ist der ideale Platz für diesen Schrank nahe der Hauptarbeitsfläche und des Backofens. Das hält die Wege kurz und die wichtigsten Utensilien und Zutaten sind mit wenigen Handgriffen bereit. Apropos Handgriffe: Blum empfiehlt auf jeden Fall einen Schrank mit Schubladen. Hier ist alles sofort zu erkennen, mit einem Griff zu entnehmen und es muss nicht weiter gekramt und sich gebückt werden, um die Zutaten zu finden. Mit einer zusätzlichen Inneneinteilung ist eine gute Übersicht und ein sicherer Halt gewährt – so kippt beim Öffnen der Schublade nichts um. In kleineren Küchen, wo der Platz für einen eigenen großen Schrank fehlt, bietet sich der Unterschrank unter der Hauptarbeitsfläche an, um Backzubehör, Zutaten und Kochutensilien zu verstauen. Auch hier sind Schubladen mit Inneneinteilung die optimale Lösung.

Mehr zum perfekten Backschrank in großen wie in kleinen Küchen unter www.blum-inspirations.com

Quelle: BLUM