ELEKTRA: Filigrane Nischenbeleuchtung für Küche und Wohnbereich

Mit einer stimmungsvollen und blendfreien Ambientebeleuchtung schafft es ELEKTRA, Nischen optisch aufzuwerten

Funktionell, minimalistisch und ein optisches Highlight für Nischen: ELEKTRA hat mit der LD8177 eine Beleuchtung entwickelt, die es in dieser Form noch nicht gab. Das Besondere an dem äußerst filigranen System: Der Kunde kann es ganz einfach mit zusätzlichen Elementen wie Ablagen oder Haltern ergänzen. Verschiedene Varianten ermöglichen ein stimmungsvolles Ambiente, das entweder nach oben, unten oder hinten Helligkeit ausstrahlt – das verbindet Nische und Küchenmöbel zu einer Einheit.

„Wir wollten das Thema Nischenbeleuchtung neu denken“, erzählt Henrik Bültmann, Leiter Entwicklung und Konstruktion bei ELEKTRA. „Unser Ziel war ein hochwertiges und sehr reduziertes System, das nicht dominant ist oder aufträgt. Gleichzeitig sollte unsere Lösung optimales Ambiente-Licht liefern.“ Diese Ansprüche erfüllt die LD8177. Ein Band mit kleinen, eng beieinander liegenden LEDs sorgt für eine homogene, indirekte und blendfreie Beleuchtung. Das Designkonzept der LD8177 nimmt das 16-er-Raster auf und fügt sich damit optisch in alle gängigen Möbelraster ein.

Weniger ist mehr

Wie bei allen ELEKTRA-Lösungen steht auch bei dieser Neuheit die einfache Installation im Fokus, um die Prozesskosten bei den Kunden niedrig zu halten. Der Möbelhersteller schneidet die Platte zu, schraubt die Leuchtprofile an und befestigt die komplette Einheit an der Wand, fertig. Die Leitungsführung erfolgt an der Rückseite. Um weniger Ressourcen zu verbrauchen, haben die Entwickler Komponentenvielfalt und Materialeinsatz auf ein Minimum beschränkt. Anstelle mehrerer größerer Aluprofile arbeitet ELEKTRA mit nur einem durchgängigen Profil und spart dadurch bis zu 50 Prozent Material ein im Vergleich zu anderen Lösungen.

Die filigrane LD8177 ist einfach zu montieren

Mehr Informationen finden Sie unter: www.elektra.de

Quelle: ELEKTRA GmbH