ELEKTRA: Firmenportrait – Entwicklungs- und Fertigungskompetenz für Beleuchtungssysteme

Am deutschen Standort im nordrhein-westfälischen Enger sind etwa 100 ELEKTRA-Mitarbeitende für Entwicklung, Fertigung und Qualitätsprüfung zuständig

Dank einer hohen Entwicklungs- und Fertigungskompetenz definiert das Unternehmen nicht nur regelmäßig neue Standards für den Markt, sondern bietet auch individuelle Lösungen als OEM-Partner. Von den innovativen Produkten profitieren weltweit Kunden aus dem Küchen-, Möbel- und Ladenbau sowie der Industrie.

Ausgereifte Technologien, hohe Qualität, minimalistisches Design und Sicherheit zeichnen das Sortiment der ELEKTRA GmbH aus. Lineare und Spot-Leuchten – alle auf LED-Basis, Stromleiterprofile, Betriebsgeräte und Stecksysteme verlassen die hochmoderne Fertigung in China und im nordrhein-westfälischen Enger. Aber auch sogenannte Smart-Light-Produkte, intelligente Systeme für Licht und Funktion, finden sich im wachsenden Portfolio. Dabei setzen die Spezialisten Trends, wenn es um Lichtstrom, Lebensdauer, Farbwiedergabeindex und die Steuerung der Lichtfarbe geht.

Küchen- und Möbelhersteller, Ladenbauer sowie Industrieunternehmen gehören zu den Kunden aus über 30 Ländern. ELEKTRA bietet neben der intensiven Beratung einen zuverlässigen Service. Das Team legt zudem großen Wert auf optimierte Prozesse für den Kunden – der Aufwand bei Montage und späterer Demontage ist so gering wie möglich. Auch beim Thema Nachhaltigkeit punktet ELEKTRA mit effizienten Fertigungsprozessen und einem reduzierten Materialeinsatz.

Gemeinsam Lösungen finden

Eine besonders hohe Expertise beweist die Entwicklungsabteilung von ELEKTRA bei OEM-Projekten, wenn es um individuelle und flexible Lösungen für Hersteller geht. Hier sieht sich das Unternehmen als Sparrings-Partner: Die passende Beleuchtung entsteht im Team, der Kunde wird von der Idee und der Zeichnung über den Werkzeugbau bis hin zum Prototyp und schließlich zur Lieferung des fertigen Produkts eng begleitet. Ein Beispiel für ein erfolgreiches OEM-Geschäft ist die Zusammenarbeit mit Sauder Closets. Hier liefert ELEKTRA anspruchsvolle Beleuchtungssysteme.

Von Enger bis nach Wilmington

1979 begann die Geschichte der ELEKTRA, die heute als Teil der EHLEBRACHT-Gruppe weltweit tätig ist. Mit der OEM-Fertigung startete das kleine Team bereits nach einem Jahr, produzierte für namhafte Kunden und legte dadurch den Grundstein für ein vielversprechendes Geschäftsmodell. Es folgten zahlreiche, ausgezeichnete Entwicklungen: eine runde, kompakte Leuchtstofflampe mit auswechselbarem Leuchtmittel, innovative Lichtböden, lichtstarke Chip-on-Board- und Radial-LEDs überzeugten den Markt.

Die LD8104 steht beispielhaft für das filigrane und edle Design, auf das die Entwickler von ELEKTRA Wert legen

Mittlerweile verzeichnet das Unternehmen 1.200 Mitarbeitende in zwei Niederlassungen: In Enger sind etwa 100 Kolleginnen und Kollegen für Entwicklung, Fertigung und Qualitätsprüfung zuständig. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft in China, die ELEKTRA Industrial China Co., Ltd., hat an drei Standorten mehr als 1.100 Beschäftigte. Neben der Kunststofffertigung entwickeln die Teams dort Werkzeuge und stellen diese mit modernen CNC-gesteuerten Metallbearbeitungszentren her. Sie montieren außerdem kunststoff- und elektrotechnische Komponenten zu verkaufsfähigen Produkten. 2024 eröffnete ein neues Büro in Wilmington, North Carolina, USA. Von dort aus wird der hohe Bedarf der Möbelhersteller und Ladenbauer mit intelligenten und nachhaltigen Licht-Lösungen gedeckt. Über ein externes Lager ist eine schnelle Lieferfähigkeit gewährleistet, Handelspartner stellen einen zuverlässigen Service sicher.

Blick in die Zukunft

„Wir sind auf einem sehr guten Weg mit regelmäßigen Neuentwicklungen, einem stabilen Markt in Deutschland, einer erfolgreichen Niederlassung in China und starken Partnern im amerikanischen Markt“, sagt Boris Niessing, der gemeinsam mit Matthias Delius das Team der ELEKTRA-Geschäftsführung bildet. „Aber natürlich wollen wir wachsen, die Internationalisierung weiter vorantreiben und als innovativer, zuverlässiger Lieferant von hochwertigen Leuchten und Lichtsystemen noch bekannter werden.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektra.de

Quelle: ELEKTRA