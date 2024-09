ELEKTRA verstärkt Niederlassung in den USA

Am 1. August hat Ashleigh Lawson den Vertrieb der US-amerikanischen Tochtergesellschaft von ELEKTRA in Wilmington, North Carolina, übernommen. In dieser Funktion betreut die Vertriebsexpertin gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen die Möbelhersteller und Ladenbauer in der Region, die einen hohen Bedarf an intelligenten und zuverlässigen Beleuchtungssystemen haben.

Ashleigh Lawson bringt viel Erfahrung aus ihren Tätigkeiten bei Unternehmen wie Würth, Makita und Fastenal mit. Dabei baute sie ihr Know-how im Vertriebsmanagement, in der Geschäftsentwicklung und der strategischen Planung erfolgreich aus. In ihrer neuen Position will sie den Vertrieb bei ELEKTRA noch mehr auf die Kunden ausrichten. Dabei steht für sie die konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie im Fokus. Lawson betont: „Ich freue mich darauf, für ELEKTRA neue Wege zu finden, um Innovationen und Produkte in den USA noch bekannter zu machen.“

Boris Niessing, Geschäftsführer der ELEKTRA GmbH in Deutschland, ergänzt: „Wir sind sehr froh, mit Ashleigh Lawson eine kompetente Kollegin gewonnen zu haben. Ich bin mir sicher, dass sie den Markt optimal betreuen und das Potenzial ausschöpfen wird.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektra.de

Quelle: Elektra