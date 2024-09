Sechs neue Lizenzmessen in Wien und Wels: Austrian Exhibition Experts erweitern Portfolio

Mit der Ferien-Messe Wien, der Wohnen & Interieur, der Wiener Immobilien Messe, der Intertool, Schweissen und der Austropharm legt die RX Wien GmbH ab sofort sechs weitere prominente Lizenzmessen in die Verantwortung der Event-Profis rund um Clara Wiltschke und Markus Grießler.

„Wir freuen uns sehr, dass uns die RX Wien GmbH ein weiteres Mal als Lizenzgeberin das Vertrauen schenkt, zukünftig einige der beliebtesten und bekanntesten Messe-Erfolgsformate an den Standorten Wien und Wels weiterzuentwickeln, zu planen und umzusetzen und somit die bereits seit 2021 erfolgreiche Zusammenarbeit fortzuführen. Die Übernahme der sechs weiteren Lizenzmessen in unser Portfolio ist der nächste Meilenstein in unserer noch jungen Unternehmensgeschichte und baut unsere Stellung als größter eigentümer:innengeführter Messeveranstalter Österreichs weiter aus. Wir sind somit als zukunftsfitter, innovativer und verlässlicher Partner eine berechenbare Größe für den Messestandort Österreich“, so das Austrian Exhibition Experts Geschäftsführungs-Duo Clara Wiltschke und Markus Grießler.

Reibungsloser Übergang für Messe-Erfolgsformate

Austrian Exhibition Experts organisiert seit 2021 in Wien, Linz, Salzburg, Duisburg und Hamburg publikumsstarke und populäre Messe-Formate. Lizenzmessen der RX Wien GmbH und der Messezentrum Salzburg Service GmbH stehen dabei genauso am Programm, wie eigene neue Formate. „Wir haben in Wien mit der Vienna Comic Con, der Modellbau Messe x Create Con und der VCA Vienna Challengers Arena bereits bewiesen, dass wir als Veranstalterin von Lizenzmessen für einen reibungslosen Übergang in der Organisation und starke neue Impulse sorgen, die garantieren, dass etablierte Messeformate jene Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen“, so Geschäftsführerin Clara Wiltschke. „Wir haben ein sehr gut und breit aufgestelltes Team aus erfahrenen Messe-Profis und jungen Talenten, die dafür sorgen, dass langjährige Erfolgs-Messen ständig weiterentwickelt und an die Anforderungen und Bedürfnisse von Aussteller:innen und Besucher:innen angepasst werden. Messen erleben gerade ein spürbares Revival und es macht uns sehr stolz, dass wir mit den sechs neuen Messen im Portfolio hochmotiviert in das Jahr 2025 starten werden“, so Geschäftsführer Markus Grießler.

Neuer Messekalender 2024/25 der Austrian Exhibition Experts

Die nächste Messe der Austrian Exhibition Experts ist die Modellbau Messe x Create Con rund um den österreichischen Nationalfeiertag in der Messe Wien. Aber auch im Spätherbst und Winter warten Highlights wie die Vienna Comic Con mit der VCA Vienna Challengers Arena, bevor es im Jänner 2025 mit der ersten neuen Lizenzmesse, der Ferien-Messe Wien, losgeht.

Der aktuelle Messekalender der Austrian Exhibition Experts für die Jahre 2024 und 2025:

• Modellbau Messe x Create Con (25. bis 27. Oktober 2024, Messe Wien)

• Interpädagogica (7. bis 9. November 2024, Messe Wien)

• Vienna Comic Con und VCA Vienna Challengers Arena (23. bis 24. November 2024, Messe Wien)

• NEU: Ferien-Messe Wien (16. bis 19. Jänner 2025, Messe Wien)

• belétage salzburg (29. bis 30. Jänner 2025, Salzburg Congress)

• Wohnschau Duisburg (12. bis 13. Februar 2025, Kraftzentrale Duisburg)

• Wohnschau Hamburg (19. bis 20. Februar 2025, ModeCentrum Hamburg)

• NEU: Wohnen & Interieur (12. bis 16. März 2025, Messe Wien)

• NEU: Wiener Immobilien Messe (15. bis 16. März 2025, Messe Wien)

• NEU: austropharm (24. bis 26. April 2025, Messe Wien)

• LEBENSLUST (1. bis 3. Oktober 2025, Messe Wien)

• NEU: Intertool (April 2026, Messe Wels)

• NEU: Schweissen (April 2026, Messe Wels)

Weitere Informationen finden Sie unter https://expo-experts.at/

Quelle: Austrian Exhibtions Experts/Stella Livio