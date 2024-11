DEUTSCHER AGENTURPREIS B2B geht an die futurekitchen

Wofür steht der Deutsche Agenturpreis?

Jedes Jahr arbeiten viele kreative Werbeagenturen hart daran, ihre Kunden erfolgreich im Markt zu platzieren oder zu halten. Das erfordert neben neuen und innovativen Ideen auch viel systematische und akribische Kleinarbeit. Oft ist es nur wenigen großen Agenturen möglich, sich für einige etablierte Preise zu bewerben. Aus diesem Grund haben die Macher von „Deutscher Agenturpreis“ diese Auszeichnung geschaffen, um den vielen Agenturen eine Plattform zu geben. Kleine und mittlere Werbeagenturen haben hier die Möglichkeit, ihre nicht weniger erfolgreichen Arbeiten und Projekte einer kompetenten Fachjury vorzustellen. Das habe ich getan, sagt Christiane Pauli. Ein Netzwerk aufzubauen, die richtigen Personen zu akquirieren, die Themen zu transportieren und das Ganze erfolgreich weiterzuentwickeln, das ist eine Riesenarbeit, über die sich die Meisten nicht bewusst sind.

Was ist die futurekitchen?

Netzwerk und mehr für die visionäre Küchenbranche und Partner In der futurekitchen treffen sich innovative Küchenausstatter von Arbeitsplatten- über Küchenmöbel- und E-Geräteherstellern, Designer bis hin zur Innovationsmanagern. Wir bieten und erarbeiten Denkanstöße, Inputs, Workshops, Analysen, TrendTalks, Konzepte, Beratung & speziell entwickelte futurekitchen-Walks in Kooperation mit angesagten Zukunftsforschern und Experten zu den unterschiedlichsten Themen wie z.B. Materialien, Food, Nachhaltigkeit, Generationswechsel, Architektur, Marketing etc.

„LIVE Marketing ist einfach meine Sache“, sagt Christiane Pauli die Agenturinhaberin. Offene Augen und Ohren, das richtige Feingefühl für das, was um mich herum geschieht, der Austausch mit der Industrie, dem Fachhandel und dem Endgebraucher, der die Produkte letztendlich kaufen soll, lassen sofort Ideen in meinem Kopf sprudeln.

„Die Themen gehen nicht aus, denn die Zukunft der Küche und des Kochens sind viel zu besprechen, zu entwickeln und bestmöglich an die neuen Generationen zu überreichen! Ich lade jeden ein, Teil der futurekitchen zu werden und sich einzubringen oder sein eigenes Format mit uns zu entwickeln!“, so Christiane Pauli weiter.

Christiane Pauli und Hanni Rützler von future kitchen

Quelle: futurekitchen