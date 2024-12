Neues Innovationszentrum für führenden Schweizer Sonnenschirmhersteller

Der neue Glatz Unternehmenssitz in Frauenfeld, Schweiz, vereint auf über 8.000 Quadratmetern alle Bereiche – von der Entwicklung und Produktion über die Näherei bis zum repräsentativen Schulungszentrum.

Im Herzen von Frauenfeld hat die Glatz AG einen neuen Firmensitz erbaut, der mehr als nur eine Produktionsstätte ist: Es ist ein Treffpunkt für Kreativität und Kooperation – speziell ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Vertriebspartner:innen, Planer:innen und Architekt:innen, die für ihre Kund:innen und Projekte das Besondere und Maßgeschneiderte suchen.

Glatz öffnet die Tore zu seinem neu erbauten Firmensitz, Produktions- und Innovationszentrum. Hier werden die ikonischen Glatz-Sonnenschirme, die seit 1895 den europäischen Markt prägen, mit einem frischen, zukunftsorientierten Blick gefertigt – perfekt abgestimmt und maßgeschneidert auf die Bedürfnisse designaffiner Kund:innen weltweit. «Unser neuer Firmensitz ist unser Bekenntnis zu Funktionalität und klarem Design. Wir haben hier nicht nur unseren Fertigungsprozess optimiert, sondern auch einen Raum geschaffen, der neue Möglichkeiten in der Zusammenarbeit mit unseren Partner:innen bietet», sagt Markus Glatz, Verwaltungsratspräsident und Inhaber des Familienunternehmens in 4. Generation.

Schulungsraum in Premium-Umgebung

Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem neuen Schulungsraum, der gleichzeitig als moderner Showroom fungiert. Er wurde speziell dafür konzipiert, die hochwertigen Sonnenschirme von Glatz in einem ansprechenden Rahmen zu präsentieren und gleichzeitig umfassende Bildungsangebote für Vertriebspartner zu bieten. «Unsere Einrichtungen setzen neue Standards in der Designbranche und stärken die Beziehung zu unseren Partner:innen durch gemeinsames Lernen und Erleben», so Markus Glatz. Darüber hinaus bereichert eine exklusive Eventlocation mit einer stilvollen Rooftop-Bar den neuen Firmensitz. Mit einem Panoramablick über Frauenfeld dient sie als perfekter Rahmen für Veranstaltungen und fördert das Netzwerken in einer modernen Atmosphäre.

Verpflichtung zu Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist kein bloßes Buzzword für Glatz, sondern spielt am neuen Standort eine zentrale Rolle. Ausgestattet mit einer Photovoltaik-Anlage und einem modernen Heizsystem, minimiert die Glatz AG ihren ökologischen Fußabdruck und sorgt dafür, den elektrischen Energiebedarf zu 53 Prozent selbst zu decken. «Unsere nachhaltigen Maßnahmen zeigen, wie ernst es uns ist, die Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig Produkte zu schaffen, die sowohl funktional als auch umweltfreundlich sind», betont Markus Glatz, der die Werte des Familienunternehmens ins 21. Jahrhundert überführt hat. Dieses Bewusstsein ist schon seit jeher in der Produktion spürbar. Durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und die Einbindung ökologischer Prinzipien in die Produktion, stellt Glatz sicher, dass die Sonnenschirme nicht nur langlebig und funktional, sondern auch umweltschonend sind.

Einladung zur Besichtigung ab April 2025

Glatz lädt ihre geschätzen Partner:innen und die Fachpresse herzlich ein, ab April 2025 das neue Innovationszentrum zu entdecken. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich selbst von den neuen Möglichkeiten für Innovation und Nachhaltigkeit in der Sonnenschirmbranche zu überzeugen.

Die Montagelinie für Großschirme

Weitere Informationen finden Sie unter www.glatz.com/de

