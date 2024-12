MOCHA MOUSSE meets ADA Mindful Living – Pantone 2025

ADA Mindful Living Bett GRAVIS, Boxspringbett, 180 x 200 cm, ab 5.847,00 €

ADA Mindful Living Sofa ASARINA, ab 4.575,00 €

ADA Mindful Living Recamière DRABA, ab 2.851,00 €

ADA Mindful Living Sessel Sessel LETICIA, ab 2.607,00 €

ADA Mindful Living Bank Bank INA, 2-Sitzer, ohne Armlehnen, ab 1.501,00

Über ADA Mindful Living

Vom einfachen Möbelhersteller zum Entschleuniger des Alltags: Die ADA Möbelwerke starten seit Herbst 2023 mit der neuen Marke „ADA Mindful Living“ durch. Das Familienunternehmen gehört zu den führenden Polstermöbel-, Betten- und Matratzenherstellern in Europa und hat es sich zum Ziel gesetzt, den Menschen ein achtsames und bewusstes Wohnen mit österreichischer Gemütlichkeit und Gelassenheit zu ermöglichen. Mit nachhaltigen Möbeln in handwerklicher Perfektion, die zu 100 % hochwertig in Europa hergestellt werden, verspricht ADA mehr Ausgeglichenheit und stellt gleichzeitig seine Werte – verantwortlich, verwurzelt, passioniert – in den Vordergrund. Werte, die das Traditionsunternehmen in den Möbeln, Services und der Kommunikation erlebbar macht.

Die Basis dafür legt die lange Tradition: ADA wurde 1957 gegründet und ist heute der größte Polstermöbel-Produzent Österreichs. Das Familienunternehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter:innen aus 15 Nationen. Junge und erfahrene Menschen sorgen gemeinsam dafür, dass die Handwerkstechniken gelebt und weitergegeben werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: © ADA