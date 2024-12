Einrichtungsbranche im Wandel: Welche Rolle spielt KI?

Künstliche Intelligenz verändert unsere Welt – und die Einrichtungsbranche bildet da keine Ausnahme. Obwohl der Einfluss von KI auf diesen Bereich noch nicht vollständig absehbar ist, eröffnen sich schon heute enorme Chancen, insbesondere für Designer und Einzelhändler. Wie Cyncly, Anbieter von End-to-End Softwarelösungen, diese Entwicklung aktiv vorantreibt, erfahren Sie in dem untenstehenden Statement.

Christian Pfeifer, Senior Sales Director bei Cyncly und Vorstand der Compusoft AG Deutschland

Genau wie bei früheren Fortschritten in der Automatisierung und der digitalen Technologie werden Designer, die KI in ihre Arbeitsabläufe integrieren, ihre Effizienz steigern und die wachsenden Anforderungen der Kunden besser erfüllen können. Cyncly, Anbieter von End-to-End-Softwarelösungen für die Möbel- und Einrichtungsbranche, treibt die Entwicklung von KI in der Branche durch laufende Investitionen aktiv voran.

Die Möbelindustrie in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Laut aktuellen Berichten der Verbände der deutschen Möbelindustrie (VDM/VHK) sind die Umsätze insbesondere im Bereich Wohn-, Ess- und Schlafzimmermöbel im vergangenen Jahr um 12,6 Prozent zurückgegangen. Die schwache Baukonjunktur und das verhaltene Konsumklima tragen zu dieser Entwicklung bei. Angesichts dieser Lage müssen Designer und Einzelhändler effizienter arbeiten und gleichzeitig die hohen Erwartungen ihrer Kunden erfüllen.

Vielfältiger Nutzen entlang der Customer Journey

Cyncly ist davon überzeugt, dass KI die Art und Weise, wie Verbraucher Produkte rund um Interior entdecken, ausprobieren, kaufen und erleben, tiefgreifend verändern wird. In diesem Zusammenhang kann die Implementierung von KI-Technologien für Designer und Einzelhändler von großem Nutzen sein. KI bietet neue Möglichkeiten, die Effizienz zu verbessern und beispielsweise arbeitsintensive, sich wiederholende Aufgaben für Designer und Einzelhändler zu rationalisieren.

Zudem wird sich KI in diesem Bereich voraussichtlich auf drei Aspekte der Customer Journey auswirken: Inspiration, Design und Verkauf. Was die Inspiration betrifft, so kann generative KI dabei helfen, Kundenpräferenzen in inspirierende Bilder umzusetzen. Diese Bilder unterstützen Designer dabei, ein Endprodukt zu entwerfen, das der Vision des Kunden entspricht. Zudem kann KI sie beispielsweise bei der automatischen Erstellung hochwertiger Renderings mit optimaler Beleuchtung unterstützen.



Darüber hinaus sind personalisierte Verkaufsprozesse möglich, die sich nach den individuellen Vorlieben, Budgets und Inspirationsboards der Nutzer richten. Ein weiterer Vorteil liegt in der Fehlervermeidung: KI hat das Potenzial, Designs zu validieren und Fehler zu identifizieren, bevor sie den Kunden präsentiert werden, was Zeit spart und kostspielige Korrekturen während des Projektzyklus vermeidet. Schließlich unterstützt KI Designer dabei, Verkaufsabschlüsse schneller zu erzielen, indem sie in maßgeschneiderten Verkaufsgesprächen die relevanten Merkmale für jeden Kunden hervorhebt.

Branchenkenntnisse und Katalogdaten als Schlüssel zum Erfolg

Der Erfolg von KI-Anwendungen hängt stark von der Verfügbarkeit und Qualität zweier Aspekte ab: Branchenexpertise und reale Daten. Branchenkenntnisse sind unerlässlich, um spezifische Anwendungen zu entwickeln, die den Kaufprozess des Kunden unterstützen und verbessern. Während Allzweck-Tools wie ChatGPT ein breites Anwendungsspektrum haben und erstaunliche Ergebnisse liefern können, werden die wertvollsten vertikalen Lösungen von Teams mit einem tiefen Verständnis für die Branchendynamik, Arbeitsabläufe und Datenstrukturen entwickelt.

Daten sind entsprechend ebenso unentbehrlich. So nimmt die Leistungsfähigkeit von Open-Source-KI-Modellen zu – ihr volles Potenzial entfalten sie aber erst durch branchenspezifische Daten.

Cyncly nutzt eine umfangreiche Datenbank, die in jahrelanger Zusammenarbeit mit Herstellern und Designern aufgebaut wurde. Diese „digitalen Zwillinge“ realer Produkte ermöglichen es Cyncly, KI-Modelle mit Milliarden von Datenpunkten und unzähligen Kombinationen zu trainieren, die Beschreibungen und Konfigurationen von Produkten von über 9000 Herstellern enthalten. Das Ergebnis sind leistungsstarke Funktionen, die KI mit 3D verbinden: Durch die Kombination von KI mit den umfassenden Katalogdaten von Cyncly hilft das Unternehmen Verbrauchern und Designern dabei, Räume zu schaffen, die sowohl optisch ansprechend als auch hochfunktional sind.

Mensch und Maschine im Einklang

KI wird den Prozess der Gestaltung und des Verkaufs von Innenräumen grundlegend verändern. Designer sollten diese Technologie jedoch nicht fürchten, sondern sie als ein Werkzeug begreifen, das ihr Fachwissen ergänzt und neue Möglichkeiten eröffnet. Die Kombination aus menschlicher Kreativität und KI-gesteuerten Lösungen führt zu einzigartigen, maßgeschneiderten Designs, die Kunden begeistern.

Mit der Eröffnung eines KI-Innovationszentrums Ende 2023 setzt Cyncly ein starkes Zeichen für die Zukunft der Branche. KI-Experten arbeiten dort mit erfahrenen Veteranen der Einrichtungsbranche zusammen, um fortschrittliche, branchenspezifische KI-Technologien zu entwickeln, die den gesamten Prozess der Kundenreise – von der Inspiration über das Design bis hin zum Verkauf – unterstützen und optimieren. Cynclys Vision ist es, KI als integralen Bestandteil der Kundenreise zu etablieren und dabei alle Arbeitsabläufe zu verbessern und zu verbinden.

Quelle: Cyncly