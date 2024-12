Einbruchschutz während der Feiertage: Tipps und professionelle Lösungen

Die Adventszeit und die bevorstehenden Feiertage sind für viele eine Gelegenheit, zu verreisen und die festliche Jahreszeit fern von zu Hause zu genießen. Doch genau diese Zeit nutzen oft Einbrecher, um in unbewohnte Häuser und Wohnungen einzudringen. Wiens Sicherheitsexperten bieten daher einen besonderen Service für alle, die während der Feiertage länger abwesend sind und ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen möchten.

Die Dämmerung kommt, die Einbrüche auch

Mit der früh einsetzenden Dunkelheit beginnt auch die Hochsaison für Einbrüche. Einbrecher bevorzugen den Zeitraum, in dem das Risiko, entdeckt zu werden, gering ist. Sie dringen vor allem durch schlecht gesicherte Fenster und Terrassentüren ein.

Schutzmaßnahmen für zuhause

„Wer in der Weihnachtszeit verreist oder längere Zeit abwesend ist, sollte seine Immobilie frühzeitig gegen Einbrüche absichern“, empfiehlt Christian Adamovic, Innungsmeister der Wiener Metalltechnik: „Unsere Wiener Sicherheitstechniker und spezialisierte Sicherheitsunternehmen bieten maßgeschneiderte Lösungen, um Einbrüche zu verhindern – besonders in den dunklen Wintermonaten. Verlassen Sie sich nicht auf DIY-Maßnahmen. Nur professionelle Sicherheitstechniker gewährleisten den wirksamsten Schutz Ihres Eigentums.“

Individuelle Sicherheitslösungen von Experten

Die Verwendung geprüfter, einbruchhemmender Schlösser ist die Grundlage eines effektiven Einbruchschutzes. „Diese sollten nach der Ö-Norm zertifiziert sein, um maximale Sicherheit zu gewährleisten“, erklärt Adamovic. Er betont, wie wichtig es ist, von Anfang an in qualitativ hochwertige mechanische Sicherheitstechnik zu investieren und auf einen qualifizierten Fachbetrieb zu vertrauen.

Fenstersicherung, Dachluken und Rollläden

Neben mechanischen Verriegelungen empfiehlt Adamovic, Fenster zusätzlich durch innen angebrachte Gitter zu sichern, insbesondere bei leicht zugänglichen Fenstern und Terrassentüren. „Alle Zugangspunkte eines Hauses sollten gleichwertig gesichert werden, um keine leichte Eintrittsmöglichkeit zu bieten“, betont der Innungsmeister. Zudem warnt er, dass Dachluken oft ein übersehener Schwachpunkt sind und empfiehlt, sie mit Gittern zu sichern. Auch Rollläden sollten mit Sicherheitsfeatures wie Stiften oder Sperren in den Führungsschienen ausgestattet und aus stabilen Materialien gefertigt werden, um das Aufhebeln zu erschweren.

Alarmanlagen, Smart Home

„Eine Alarmanlage sollte stets individuell an die Gegebenheiten des Hauses und die Bedürfnisse der Bewohner angepasst werden. Die Kombination aus Außenhaut- und Raumabsicherung bietet dabei den besten Schutz“, erklärt Adamovic. Er betont die Wichtigkeit einer professionellen Installation und regelmäßigen Wartung. Eine Einbruchmeldeanlage ersetzt aber nicht einen mechanischen Grundschutz. Trotz der vielen Vorteile, die Smart-Home-Systeme bieten, rät der Innungsmeister zur Vorsicht im Sicherheitsbereich. „Die Systeme sind oft anfällig für Hackerangriffe und sollten daher nicht als alleinige Sicherheitsmaßnahme verwendet werden.“

Service für Abwesende: Sicherheits-Check für die Feiertage

Gerade für die kommenden Feiertage bieten Wiens Sicherheitstechniker einen speziellen Service an: Vor der Abreise kann man einen individuellen Sicherheits-Check buchen. Dabei überprüfen Experten vor Ort, welche Maßnahmen für das Zuhause geeignet sind, um es gegen Einbrüche abzusichern – von Türschlössern bis hin zu Alarmanlagen. Adamovic: „So kann man beruhigt die Feiertage genießen, während Wohnung oder Haus bestens geschützt ist.“

Österreichs „Strongman“ Peter Reinthaler, einer der stärksten Männer des Landes, demonstriert beim Wiener Sicherheitstag eindrucksvoll, wie wichtig der richtige Schutz vor Einbrechern ist. Innungsmeister Adamovic betont: „Unsere Wiener Sicherheitstechniker sorgen dafür, dass Ihr Zuhause auch in Ihrer Abwesenheit sicher und bestens geschützt bleibt.© Walter Skokanitsch

Vor Abzocke schützen, Fachmann im Aufsperrdienst finden

In der hektischen Weihnachtszeit kann es auch schnell einmal passieren, dass man sich aussperrt. Doch gerade an den Feiertagen häufen sich auch Fälle, in denen Abzocker versuchen, mit überhöhten Preisen und unprofessionellen Leistungen zu profitieren. Die Fachgruppe der Wiener Metalltechnik bietet deshalb ein spezielles Service, das dabei hilft, im Notfall schnell und sicher einen qualifizierten Aufsperrdienst zu finden. Adamovic: „Um sich vor Abzocke zu schützen, ist es wichtig, nur zertifizierte und seriöse Aufsperrdienste zu beauftragen.“ Die Fachgruppe hat daher die Hotline unter 0 590 900-55 99 eingerichtet, um dort Hilfe bei der Auswahl eines vertrauenswürdigen Dienstleisters zu erhalten. Auf der Website www.meinaufsperrdienst.at gibt es außerdem eine Liste geprüfter Aufsperrdienste.

Über die Wiener Metalltechniker

Die Wiener Fachgruppe der Metalltechnik umfasst rund 1000 Mitglieder, die eng mit branchenrelevanten Organisationen vernetzt sind. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es, frühzeitig auf neue Sicherheitstrends zu reagieren und innovative Lösungen zu entwickeln. Den Sicherheitstechniker seines Vertrauens findet man im Firmen A bis Z der Wirtschaftskammer für Einbruchsschutz und Objektsicherung sowie über die Webpage vom KEO, Kuratorium für Einbruchsschutz und Objektsicherung. Alle Infos rund um das Thema Sicherheit gibt es auch beim jährlichen Wiener Sicherheitstag https://www.sicherheitstag.com/

Weitere Informationen finden Sie unter : https://www.wko.at/wien/news

Quelle: WKW