Kind + Jugend 2025: Erfolgreiche Frühbucherphase sendet positives Signal an die Baby- und Kleinkindbranche

Unternehmen aus 32 Ländern, darunter aus Deutschland, dem europäischen Ausland, den USA, Australien und ein wachsender Anteil aus Großbritannien, haben ihre Teilnahme an der kommenden Veranstaltung bestätigt. Besonders erfreulich ist die Rückkehr mehrerer Aussteller, die zuletzt 2019 an der Kind + Jugend teilgenommen haben.

Zu den bereits angemeldeten Ausstellern zählen zahlreiche Top-Brands wie 4Kraft, ABC Design, Alvi, Avova, Axkid, Baby Brezza, BrandLine, Britax Römer, Cam il Mondo, Carello, Casa Tomara, Chicco/Artsana, Delta Children, Done by Deer, Foppa Pedretti, Graco, Hauck, iCandy, Ideo Group, Joie/Nuna, Kids2, Lässig, Little Dutch, Nuby, PAIDI, Peg Perego, Qtus, Quax, Roba Baumann, Rotho Babydesign, Silver Cross, Skip Hop, Smart Trike, Smiths Assen, Sterntaler, Thule, Träumeland, Tutti Frutti, Twistshake, Uppababy und Zöllner.

Die Anmeldungen in den sieben Themenwelten der Messe (Moving & Travelling, Furniture & Facility, Home Textiles & Decoration, Toys & Education, Maternity & Kids Fashion, Mom & Kids Care, Safety & Monitoring) sind bisher ausgewogen verteilt. Damit bleibt die Kind + Jugend ihrem Konzept treu, die gesamte Vielfalt der Baby- und Kleinkindausstattung für den Fachhandel abzubilden.

Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den Angeboten und Programmen für potenzielle Aussteller wider. Sie profitieren beispielsweise von maßgeschneiderten Angeboten wie dem „EASY Entry Paket“ für Neueinsteiger. Erstmals wird auch ein spezielles „Maison et Objet Standbaupaket“ für Unternehmen angeboten, die erst in Paris und anschließend in Köln ausstellen möchten.

Im Jahr 2025 wird die Kind + Jugend mit ihrem neuen Messetermin (09.-11.09.2024) direkt im Anschluss an die Maison et Objet in Paris stattfinden. Diese Entscheidung wird von der Branche ebenso begrüßt wie die 2024 optimierte Tagefolge von Dienstag bis Donnerstag, die aufgrund der positiven Resonanz beibehalten wird. Mit diesen Anpassungen im Messekalender trägt die Kind + Jugend den Bedürfnissen der Branche Rechnung – eine Flexibilität, die sich auch in der Weiterentwicklung der Messe widerspiegelt. So wird die Hallenplanung gezielt an die veränderten Bedürfnisse der ausstellenden Unternehmen und Fachbesuchenden angepasst. Die Halle 11.1 wird weiter wachsen und Standbaukonzepte, wie der Neuheiten-Parcours, werden weiterentwickelt. Die erfolgreiche Start-up Area und das Young Innovators-Programm werden aufgrund der großen Nachfrage fortgeführt.

Die nächsten Veranstaltungen:

Kind + Jugend ASEAN – The Premier Trade Show for Maternity, Baby & Kids Products in ASEAN, Bangkok 12.06. – 14.06.2025

Kind + Jugend – The Trade Show for Kids‘ First Years, Köln 09.09. – 11.09.2025

Nähere Informationen zur Kind+ Jugend finden Sie unter www.kindundjugend.de

Quelle: Koelnmesse