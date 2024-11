Neue Perspektiven für den Erfolg: Ambiente erweitert Hospitality-Angebot

Für Hospitality- und Immobilienentwickler und -einrichter ist die Ambiente der zentrale Ort für geschäftlichen Erfolg: Aussteller aus allen relevanten Produktsegmenten präsentieren auf der Ambiente ihr Produktportfolio, von Geschirr, Glaswaren und Küchenbedarf bis hin zu Wohnaccessoires, Interior Design und Office-Lösungen. Mit dem umfassend neu aufgestellten Special Interest Hospitality werden gewerbliche Einkäufer zielgerichtet auf Unternehmen mit Expertise in der Ausstattung von Hotels und Resorts, Restaurants und Caterern, Kreuzfahrtschiffen, Lounges und anderen Objekten im Gastgewerbe hingewiesen.

Partner fürs Gastgewerbe: wer – mit was – wo

Über das bislang als HoReCa bekannte Angebot für Gastronomie und Hotellerie in Halle 11.0 hinaus mit Ausstellern wie BHS tabletop, Kar Porselen mit der Marke Bonna, RAK Porcelain, Steelite und Utopia Tableware umfasst das Special Interest Hospitality wie bisher auch Anbieter aus anderen Dining-Hallen mit eigenen Produktlinien für das Gastgewerbe. Hierzu zählen beispielsweise De Buyer, Ilcar Di Bugatti, Ruffoni und Victorinox in Halle 8.0, Casalinghi und Ideas Denmark in Halle 9.0, alfi und Lifetime Brands in Halle 9.1 sowie simplehuman in Halle 9.3. Im Table- und Table-Select-Bereich in Halle 12.0 und 12.1 sind beispielsweise Abert, Dibbern, Eternum, Grestel, La Rochère, Noritake und die Porzellanfabriken Christian Seltmann mit HoReCa-Sortimenten vertreten. Aus dem Living-Bereich ergänzen Aussteller in der Interior-Design-Halle 3.1 wie blomus,Christine Kröncke, Lambert und Scholtisek das Angebot. Erstmals komplettieren Aussteller aus dem Bereich Office Design & Solutions bei Ambiente Working in Halle 3.1 das umfassende Portfolio für die Hospitality-Branche. Dieses reicht vom Customizing und der Individualisierung von Serienprodukten bis hin zu Hochwertproduktionen in großen Stückzahlen. Die Besucher haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Qualitäten mit Fokus auf das High-End-Sortiment. Fachbesucher treffen hier auf kompetente Geschäftspartner für Projekte jeder Größenordnung.

Analog zum Hospitality-Special-Interest finden Ausstatter*innen von Immobilien außerhalb des Gastgewerbes ein umfassendes Angebot unter dem Special Interest Contract Business. Aussteller beider Special Interest-Programme werden in einem gedruckten Guide zusammengefasst gelistet, der zur Veranstaltung ausliegt. Zudem sind sie mit einer entsprechenden Kennzeichnung am Stand und im Online-Ausstellerverzeichnis einfach aufzufinden.

Tag des Hoteliers: Spezielles Angebot für Entscheider*innen im Gastgewerbe

Mit einem Programm nach Maß für Entscheider in der Hospitality-Branche rückt die Ambiente das Gastgewerbe auch im kommenden Jahr wieder in den Fokus, denn das Wachstumssegment expandiert weltweit. Mit thematischen Führungen durch die Ambiente-Dining-Hallen, einem zielgruppenspezifischen Vortragsprogramm am Tag des Hoteliers am 10. Februar zu Themen wie Nachhaltigkeit, Design und Trends in der Hotellerie oder der Emotionalisierung des Gasterlebnisses, den Special Interests Hospitality und Contract Business und kuratierten Sonderschauen für nützliche und formschöne Tools in Küche und Gastraum sowie dessen Gestaltung in der Zukunft adressiert die Messe professionelle Gastgeber, Einkaufsentscheider*innen und Projektentwickler*innen in der Branche.

Gastgewerbe der Zukunft: Hospitality Academy für den Wissensvorsprung

Im Fokus des Vortragsareals Hospitality Academy, vormals bekannt als HoReCa Academy, im Foyer Nord der Halle 11.0 stehen aktuelle Trends, Konzepte, Best Practices und Praxistipps von namhaften Expert*innen – hier treffen Profis auf Profis. Im Mittelpunkt stehen Antworten auf aktuelle Fragestellungen und Trends der Branche. In den Vorträgen erfahren Fachbesucher*innen aus dem internationalen Gastgewerbe, worauf es in diesem dynamischen Segment für den Erfolg von morgen ankommt.

Hospitality Academy – Highlights:

Samstag, 8. Februar 2025, 14.15 – 14.45 Prof. Graham Miller, University of Lisbon (PT) – The Green Advantage: 10 Ways to a Sustainable Hospitality Business.

TAG DES HOTELIERS Montag, 10. Februar 12.45 – 13.15 Sabine Hübner (DE) – Service im digitalen Zeitalter. Digital oder persönlich? Warum „oder“?!

TAG DES HOTELIERS Montag, 10. Februar 13.30 – 14.00 Robbie Bargh, Gründer der Gorgeous Group (UK) – The A-Z of delivering ‚Emotion Per Square Foot‘, in Food and Drink experiences.

Alle Führungen finden in Englisch und Deutsch mit jeweiliger Simultanübersetzung statt.

Das gesamte Programm rund um Hospitality wird abgerundent durch die kuratierte Sonderschau The Lounge, die vom Ambiente Designer 2025 Fabian Freytag gestaltet wird, stellt seine Vision eines Gastraums der Zukunft vor. Die Präsentation an der Schnittstelle von Interior Design, Gastgewerbe und Objektgeschäft stellt Freytag unter das Motto „Shades of Space“. Das Konzept dazu erläutert der vielfach ausgezeichnete Architekt und Interior Designer im Rahmen der Hospitality Academy am Samstag, den 9. Februar von zwischen 13.30 und 14.00 Uhr.

Nächste Messetermine:

Ambiente/Christmasworld: 07. bis 11. Februar 2025

NEU: Creativeworld: 07. bis 10. Februar 2025

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt