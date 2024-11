Flokk: Henning von Gerstenberg Rosted ist neuer Country Manager für Deutschland und Österreich

Wir freuen uns sehr, dass wir mit Henning von Gerstenberg Rosted einen Nachfolger gewinnen konnten, der nicht nur einen reichen Erfahrungsschatz aus verschiedenen Führungspositionen in internationalen Unternehmen mitbringt, sondern aufgrund seiner skandinavischen Wurzeln auch eine besondere Affinität zu unserem innovativen und nachhaltigen Produktportfolio hat“, so René Sitter.

Henning von Gerstenberg Rosted – geboren und aufgewachsen in Dänemark – studierte an der Copenhagen Business School und begann seine berufliche Laufbahn in der Automobilindustrie (Volvo & Aston Martin). Im Jahr 2007 gründete er sein eigenes Unternehmen mit einem Saftbar-Konzept. Nachdem er das Unternehmen fünf Jahre später an Joe & The Juice verkauft hatte, zog Henning von Gerstenberg Rosted nach Japan, wo er Präsident von Carl Hansen & Søn wurde. Anschließend setzte er seine Karriere in New York fort, wo er für Fritz Hansen US verantwortlich war. „Henning von Gerstenberg Rosted ist mit den Anforderungen und Bedürfnissen der Möbelindustrie bestens vertraut“, betont Sitter. „Er wird die hohe Innovationskraft unserer Marken und das dynamische Wachstum unseres Unternehmens konsequent vorantreiben.“

Quelle: Flokk