Griffserie CONCEPT Q: Griff und Türfront als harmonische Einheit

Statt als additives Element an der Möbelfront angebracht, integriert sich der Griff von CONCEPT Q nahtlos in die wellenartige Griffmulde der jeweiligen Tür. Diese Gestaltung betont nicht nur die organische Ästhetik der neuen Serie, sondern vereint Tür und Griff zu einem harmonisch gestalteten Designelement und macht so das Möbelstück selbst zu einem Blickfang in jeder Planung.

Zentraler Designaspekt von CONCEPT Q ist die optische Verschmelzung von Front-Oberfläche und Griff. Durch die mittige Anordnung des Griffs entsteht ein gleichbleibendes Design, das eine ruhige und zeitlose Eleganz ausstrahlt und den ganzheitlichen Ansatz unterstreicht. Diese Synthese aus weichen Kurven und

funktionaler Präzision entspricht dem Wunsch nach einer zurückhaltenden und reduzierten Küchenplanung. Auch im Wohnbereich entfaltet CONCEPT Q seine minimalistische Eleganz und lässt sich flexibel einsetzen. Als eigenständiges Designelement vermag es die Griffserie, fließende Übergänge zwischen Küche und Wohnraum zu schaffen und ermöglicht damit eine ganzheitliche Raumplanung.

Die ergonomisch gestaltete wellenförmige Vertiefung von CONCEPT Q ermöglicht eine angenehme Handhabung und intuitives Öffnen der Schränke. Der Griff ist sowohl von unten als auch von oben eingreifbar, wodurch er sich perfekt für Unterschränke, Oberschränke und Hochschränke mit geteilten Türen eignet.

Die hohe handwerkliche Fertigung von CONCEPT Q zeigt sich in der aufwändigen Ausfräsung der Kontur und der präzisen Lackierung, die teilweise per Hand erfolgt. Bei der Verwendung von Furnier wird dieses speziell angepasst, geschnitten und mit handwerklich anspruchsvollen Verfahren in die Vertiefung verleimt, wobei eine durchgehende Furnierabwicklung gewährleistet bleibt.

Der Griff CONCEPT Q ist für alle Lack- und Holzprogramme der Architekturküche LEICHT verfügbar und in den eleganten Ausführungen stahl schwarz und bronze dunkel erhältlich. Diese Farbstellungen, kombiniert mit dem wellenförmigen Design und der präzisen Verarbeitung, machen CONCEPT Q zu einer integrativen Design-Komponente, die weit über den funktionalen Nutzen hinaus geht. Das Griffkonzept ist für die Oberflächen FF/FS, TOPOS und TERMA erhältlich. LEICHT erweitert mit CONCEPT Q sein bestehendes Programm an vielfältigen Grifflösungen. Neben Griffprofilen und -leisten in unterschiedlichen Oberflächen und Farben stellt CONCEPT Q eine klare Designalternative zu der architektonisch geprägten, geradlinigen Erscheinung von CONCEPT 715 dar.

Quelle: LEICHT