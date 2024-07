Bewerbungsphase zum Global Kitchen Design Award 2024 startet ab sofort

Frei nach dem Motto „Wer hat die schönste Küche der Welt?“ sucht das deutsche Unternehmen auch 2024 wieder innovative und inspirierende Küchenplanungen, die in ihrer Umsetzung das Potential von LEICHT-Gestaltungsmöglichkeiten, Materialien und Funktionen widerspiegeln. Neu in diesem Jahr ist, dass die Gewinner-Projekte in einem kleineren Rahmen am Abend der Preisübergabe am 26. Oktober 2024 in der LEICHT | WELT in Waldstetten von den teilnehmenden Gästen prämiert werden.

Die Gewinnerküche 2023: ASMO Küchen Freiham I Programm: PEARL | Foto: Bela Tarcsay / Michael Siebert, Kompass Marketing

Hofstetten und Designerpoint München / LEICHT

Der von der Architekturküche LEICHT ausgelobte, internationale Wettbewerb „Global Kitchen Design Award“ ist in der Küchenbranche einzigartig. Mehr als 1.000 Küchenplanerinnen und -planer beschäftigen sich weltweit jeden Tag mit den Produkten des deutschen Unternehmens. Ihre internationalen Projekte sind Ausdruck eines ungemeinen kreativen Potenzials, das mit den vielfältigen Planungsmöglichkeiten von LEICHT realisiert werden kann. Die Planungen sind klar reduziert und doch emotional gedacht und bringen damit die Markenidentität der Architekturküche zum Ausdruck.

„Die Idee hinter dem Award ist es, die internationale Küchenwelt zu vernetzen sowie Inspiration für kreative Einrichtungsideen von und mit LEICHT zugänglich zu machen“ , so Stefan Waldenmaier, Vorstandsvorsitzender der LEICHT Küchen AG. LEICHT folgt der Überzeugung, dass außergewöhnliche Projekte höchste Qualität und gestalterischen Anspruch miteinander verbinden. Der „Global Kitchen Design Award“ ist hierfür die ideale Plattform, um besondere Planungen zu fördern und zu zelebrieren. Die Einreichungen mit Produkten des umfangrei-

chen LEICHT-Portfolios treten im direkten Vergleich gegeneinander an und werden danach bewertet, ob Planung und Ausstattung in besonderer Weise und im Sinne der gestalterisch hochwertigen, zeitlos modernen LEICHT-Stilistik überzeugen.

Anlässlich der Hausmesse mit Neuheiten-Präsentation 2025 werden am 26. Oktober 2024 in Waldstetten die Gewinner des diesjährigen „Global Kitchen Design Award“ prämiert. Anders als in den Vorjahren wird es vorab kein Online-Voting geben, stattdessen werden die besten Projekte live vor Ort im Rahmen einer kleineren Abendveranstaltung ausgewählt. Mit besonderem Fokus auf den persönlichen Austausch entstehen so am Unternehmensstandort wertvolle Momente mit wichtigen LEICHT-Partnerinnen und -Partnern.

Auf der Website www.global-kitchen-design.com sind zahlreiche Projekte aus den letzten Jahren versammelt, die unterschiedlichste Raumsituationen darstellen und somit neue kreative Prozesse anzustoßen vermögen.

Quelle: Leicht Küchen