Bauwerk Parkett: Renovation des Palazzo Poncini aus dem 19. Jh. mit hochwertigem Parkett

Ursprünglich 1845 erbaut, diente der Palazzo Poncini später als Hotel für Angehörige von Tuberkulosekranken, die im nahe gelegenen Sanatorium behandelt wurden. Von 2021 bis 2024 restaurierten Bruno Huber Architetti und Renzetti & Partners aus Lugano den Palazzo mit viel Gespür für die Erhaltung des historischen Erbes und der ursprünglichen Strukturen.

Das elegante Gebäude des Palazzo Poncini befindet sich in privilegierter Lage inmitten der Tessiner Natur, gesegnet mit vielen Sonnenstunden und einer ausgezeichneten Luftqualität. Bei der aufwendigen Sanierung des historischen Palazzos legten die Architekturstudios Bruno Huber Architetti und Renzetti & Partners aus Lugano grossen Wert auf hochwertige und ökologische Materialien und entschieden sich deshalb bewusst für Landhausdielen in Eiche Crema von Bauwerk Parkett.

Insgesamt 16 Wohnungen sind im Rahmen der Sanierung des historischen Palazzo Poncini entstanden. Grosse Fensterfronten holen die üppige Tessiner Natur in die modernen, hellen Innenräume.

Der Palazzo Poncini im alten Ortskern von Agra, einer kleinen Ortschaft in der Gemeinde Collina d’Oro im Tessin, blickt auf eine fast 200-jährige Geschichte zurück. Ursprünglich 1845 von Don Alberto Poncini, dem Pfarrer von Agra, als Familiensitz erbaut, diente der Palazzo später als Hotel für Angehörige von Tuberkulosekranken, die im nahe gelegenen Sanatorium behandelt wurden. Zu dieser Zeit wurde das Haus um Loggien und Terrassen erweitert und auf dem Grundstück Obst und Gemüse angebaut, um Ruhezonen zu schaffen und die Bewohner:innen mit frischen Naturprodukten zu versorgen. Nach der Entdeckung des Penicillins wurden die Luftkurorte für Tuberkulosekranke obsolet und auch das Sanatorium in Agra wurde geschlossen. Zusammen mit dem Palazzo wurde es anschliessend in ein Ferienheim für junge Menschen umgewandelt. Doch auch diese Nutzung wurde Ende der 1980er Jahre beendet.

In mehreren Wohnungen des sanierten Palazzo Poncini wurden auch die Decken zusammen mit Bauwerk Parkett realisiert. Es handelt sich dabei um Spezialanfertigungen. In Kombination mit den Parkettböden aus dem gleichen Holz entsteht ein harmonisches Raumgefühl, das der modernen Einrichtung den passenden Rahmen bietet.

Quelle: BAUWERK/Fotos: Sven Högger